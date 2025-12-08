Die Deutsche Telekom und NVIDIA gehen gemeinsam den nächsten Schritt im mobilen Gaming. Ab dem 9. Dezember können Kunden über die MeinMagenta App das neue 5G+ Gaming mit der Cloud-Gaming-Plattform GeForce NOW buchen. Wer im Treueprogramm Magenta Moments registriert ist, erhält sogar drei Monate kostenlosen Zugang zur GeForce NOW Performance-Mitgliedschaft, was normalerweise 33 Euro kosten würde.

GeForce NOW im Überblick

Im Gegensatz zu Microsofts Xbox Game Pass ist GeForce NOW im Kern ein Streaming-Dienst für Spiele, die man bereits besitzt. Wer also eines der unterstützten Spiele auf Steam, im Epic Games Store, bei EA oder Ubisoft Connect gekauft hat, kann dieses über GeForce NOW auf leistungsstarker Cloud-Hardware spielen, ohne es lokal installieren zu müssen. Die eigene Spielebibliothek wird dabei mit dem Dienst verknüpft.

Insgesamt unterstützt die Plattform über 2.300 Titel aus den verschiedenen Stores. Dazu kommen einige kostenlose Spiele wie Fortnite, Overwatch 2, Genshin Impact und Marvel Rivals, die sich ohne vorherigen Kauf spielen lassen. Zudem unterstützt GeForce NOW auch den Xbox Game Pass. Das heißt, ihr könnt auch zahlreiche PC-Titel aus dem Game Pass über NVIDIAs Streaming-Plattform spielen. Spielstände werden automatisch synchronisiert und Raytracing sowie KI-gestütztes Upscaling sorgen für eine schicke und flüssige Grafik.

5G+ Gaming

Die Kombination aus Telekom-Netz und NVIDIA-Plattform verspricht spürbar schnellere Reaktionszeiten beim Spielen, wenn man unterwegs ist. Hierbei kommt zum ersten Mal in Europa eine Ende-zu-Ende-Optimierung zum Einsatz, die 5G Standalone mit einem speziell für Gaming konfigurierten Network Slice verbindet.

Ergänzt wird das Ganze durch eine Technologie namens L4S, die Netzüberlastungen frühzeitig erkennt und Datenströme so steuert, dass Latenz und Jitter auch in stark frequentierten Funkzellen niedrig bleiben. Für Spieler bedeutet das konkret, dass Bewegungen präziser umgesetzt werden, Eingaben schneller ankommen und das Gameplay auch dann flüssig bleibt, wenn viele Menschen gleichzeitig im Mobilfunknetz unterwegs sind.

Zum Start funktioniert 5G+ Gaming mit den Samsung Modellen S24, S24+, S24 Ultra, S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra und dem Fold 7. In Kürze sollen auch die Xiaomi Modelle 15T und 15T Pro hinzukommen. Voraussetzung ist ein aktueller MagentaMobil-Tarif ab August 2024.