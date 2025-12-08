o2 feiert die Black Weeks und nur noch wenige Tage könnt ihr euch in der kalten Jahreszeit ein paar heiße Deals sichern. Auf verschiedene iPhone- bzw. Smartphone-Aktionen haben wir euch bereits aufmerksam gemacht, aber auch diejenigen, die ein Auge auf ein Apple iPad geworfen haben, werden aktuell bei o2 fündig. Und auch dieses Angebot kann sich sehen lassen. Ihr könnt euch das aktuell 11 Zoll iPad Air (M3, 2025) für einmalig 1 Euro sichern. Kombiniert wird das iPad mit dem Tarif o2 Data M mit 50GB.

iPad Air (M3, 2025) mit 50GB Daten nur einmalig 1 Euro

Nicht nur Smartphones stehen bei den o2 Black Weeks im Mittelpunkt, ihr könnt euch auch „andere“ spannende Produkte sichern. So hat o2 unter anderem Angebote rund um das MacBook Air, die PlayStation 5, Meta Quest 3S, Garmin Smartwatches und auch das iPad Air (M3, 2025) aufgelegt.

Solltet ihr Interesse an dem aktuellen iPad Air haben und möchtet ihr dieses am liebsten auch mit einer Datenkarte füttern? Dann zieht die o2-Aktion in die nähere Auswahl.

Apple setzt beim 11 Zoll iPad Air auf ein Liquid Retina Display mit einer Auflösung von 2360 x 1640 Pixel, eine Spitzenhelligkeit von 500 Bits, den leistungsstarken M3-Chip mit einer 8-Core CPU, einer 9-Core GPU und einer 16-Core Neural Engine, 8GB RAM, einer Mit der 12-MP-Rückkamera und der 12-MP-Frontkamera, Touch ID, WiFi + 5G und vieles mehr. Der Tarif O2 Data M bietet euch 50GB Highspeed-Datenvolumen (4G und 5G mit bis zu 300MBit/s) und EU-Roaming.

Bei einer Laufzeit von 36 Monaten zahlt ihr für den Tarif und das iPad Air (M3, 2025) monatlich nur 29,99 Euro. Einmalig wird für das Gerät nur 1 Euro fällig. Das aktuelle iPad Air (M3, 2025) bietet alles, was ihr von einem modernen Tablet erwartet. In Kombination mit dem o2 Data M könnt ihr das Apple Tablet problemlos unterwegs zum Surfen, Mailen, Video-Chatten, Streamen etc. verwenden.

>>> Hier geht es direkt zum iPad Air mit o2 Data M 50GB <<<