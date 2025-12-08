Über das Wochenende keimte das Gerücht auf, dass Senior Vice President of Hardware Technologies ernsthaft darüber nachdenkt, Apple zu verlassen. Es hieß, dass er bereits Apple CEO Tim Cook und verschiedene Mitarbeiter in seine Gedanken eingeweiht hat. Nun hat sich Srouji allerdings intern zu den Gerüchten geäußert und untermauert, dass er keine Pläne schmiedet, das Unternehmen zu verlassen.

Johny Srouji: „Keine Pläne Apple zu verlassen“

Mark Gurman von Bloomberg liegt ein internes Memo vor, dass Johny Srouji an seine Mitarbeiter geschickt hat. Aus diesem geht vor, dass er Apple nicht in absehbarer Zeit verlassen wird. In dem Memo heißt es

„Ich weiß, dass ihr allerlei Gerüchte und Spekulationen über meine Zukunft bei Apple gelesen habt, und ich finde, ihr solltet es direkt von mir hören. Ich bin stolz auf die großartigen Technologien, die wir alle für Displays, Kameras, Sensoren, Silizium, Batterien und viele weitere Technologien in allen Apple-Produkten entwickeln. Gemeinsam ermöglichen wir die besten Produkte der Welt. Ich liebe mein Team und meine Arbeit bei Apple, und ich habe nicht vor, in absehbarer Zeit zu gehen.“

Was genau hinter den Kulissen passiert ist, ist nicht bekannt. Gut möglich, dass Srouji eine größere Verantwortung oder eine noch reizvollere Aufgabe bei Apple erhält. Denkbar ist natürlich auch, dass der Senior Vice President of Hardware Technologies ein Aktienpaket zugesprochen bekommen hat oder ein höherer Gehalt erhält. So oder so ist es positiv zu bewerten, dass sein Know-How bei Apple bleibt.

In den letzten Wochen gab es den ein oder anderen Wechsel in der Apple Führungsetage. Jüngsten Beispiel ist sicherlich Designer Alan Dye, der zu Meta wechselt und dort ein neues Design Studio leitet. Auch Apples KI-Chef John Giannandrea, Katherine Adams Senior Vice President and General Counsel) sowie Lisa Jackson (Vice President of Environment, Policy and Social Initiatives) verlassen kurz- bis mittelfristig das Unternehmen.