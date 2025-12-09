mApple Arcade hat einen Ausblick gegeben, welche Spiele auf der Spiele-Abo-Plattform im Januar 2026 starten. Am 8. Januar startet Apple Arcade mit vier weiteren Spielen ins neue Jahr: Cozy Caravan, Sago Mini Jinja’s Garden, True Skate+ und Potion Punch 2+. Allerdings warten auch noch im Jahr 2025 spannende Highlights auf Abonnenten.

In der Vorweihnachtszeit tiefer eintauchen in Sneaky Sasquatch auf Apple Arcade

Sneaky Sasquatch gehört zu den beliebtesten Spielen auf Apple Arcade. Dies dürfte unter anderem der Grund dafür gewesen sein, dass Apple im Mai dieses Jahres das Gaming Studio RAC7 (Entwickler von „Sneaky Sasquatch“) gekauft hat. In der Vorweihnachtszeit hält Apple ein paar spannende Neuerungen rund um Sneaky Sasquatch bereit.

Am 16. Dezember geht das Abenteuer weiter: Mit dem neuen Harvest-to-Harbor-Update kommen noch mehr landwirtschaftliche Aktivitäten ins Spiel – darunter der Anbau und die Ernte von Pilzen sowie ein dynamischer neuer Crop Market. Spieler können dort Preise im Blick behalten, ihre Ernten strategisch verkaufen und Gewinne maximieren – ganz so, wie es jeder clevere Sasquatch tun würde.

Dies ist jedoch noch nicht alles. Fans von Sneaky Sasquatch können auch ausgewählte Apple Stores auf der ganzen Welt besuchen, um einen Sasquatch bei einer Today at Apple Session oder bei Tanzpartys auf der großen Leinwand zu entdecken. Familien können sich für eine Kids: Draw with Sneaky Sasquatch Session anmelden, um gemeinsam kreativ zu werden. Besucher können das Spiel natürlich auch in der Apple Arcade Bay ausprobieren.

Vier neue Spiele ab Januar 2026

Nachdem kürzlich SpongeBob: Patty Pursuit 2, PowerWash Simulator, Cult of the Lamb Arcade Edition, Subway Surfers+ und NARUTO: Ultimate Ninja STORM+ auf Apple Arcade gestartet sind, geht es am 08. Januar 2026 mit den vier neuen Spielen Cozy Caravan, Sago Mini Jinja’s Garden, True Skate+ und Potion Punch 2+ weiter.