Apple hat seine Manufacturing Academy um ein virtuelles Schulungsprogramm erweitert, das sich speziell an kleine und mittelständische Unternehmen in den USA richtet. Damit wird das Trainingsangebot erstmals online zugänglich, nachdem es bislang ausschließlich als Präsenzveranstaltung in Detroit verfügbar war.

Apple bietet kostenlose Weiterbildung an

Das Unternehmen aus Cupertino positioniert die Academy als kostenlose Ressource für amerikanische Hersteller und bettet sie in eine größere Strategie ein. Apple plant, innerhalb der nächsten vier Jahre insgesamt 600 Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft zu investieren. Die virtuellen Kurse sollen dabei helfen, Innovationen in der Fertigungsbranche zu beschleunigen.

Das Online-Curriculum deckt verschiedene Bereiche der modernen Fertigung ab. Teilnehmer können sich in Automatisierung, vorausschauender Wartung und Qualitätskontrolle weiterbilden. Auch der Einsatz von Machine Learning in Kombination mit Bildverarbeitungssystemen gehört zum Programm. Ergänzend vermittelt Apple Soft Skills wie Kommunikation und Präsentationstechniken, um Teilnehmer auf Führungspositionen vorzubereiten.

Ausbau nach erfolgreichem Start

Die Manufacturing Academy wurde im August in Zusammenarbeit mit der Michigan State University gestartet und hat seitdem bereits mehr als 80 Unternehmen aus fünf Bundesstaaten geschult. Mit der virtuellen Erweiterung möchte Apple nun auch Firmen erreichen, die bisher nicht an den Präsenzveranstaltungen teilnehmen konnten. Das digitale Angebot der Apple Manufacturing Academy soll kontinuierlich ausgebaut werden.