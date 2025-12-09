Die Deutsche Telekom und OpenAI haben heute eine mehrjährige Partnerschaft angekündigt. Gemeinsam wollen sie KI-Produkte für Europa entwickeln. Erste Pilotprojekte sollen im ersten Quartal 2026 starten.

KI bei der Telekom

Die Deutsche Telekom erhält als einer der ersten Partner weltweit Zugang zu einem Alpha-Phasenmodell von OpenAI. Was genau das bedeutet, bleibt noch vage, aber es zeigt zumindest, dass OpenAI die Partnerschaft ernst nimmt.

Brad Lightcap, COO bei OpenAI, spricht von einer Kombination aus Netzwerkinfrastruktur sowie Kundenreichweite auf der einen Seite und Forschungskapazitäten auf der anderen. Laut Abdurazak Mudesir, Vorstandsmitglied für Product & Technology bei der Telekom, handelt es sich hier um keine klassische Anbieterbeziehung, sondern um eine strategische Zusammenarbeit, die die Zukunft der KI in Europa mitgestalten soll.

Auf dem Programm stehen mehrsprachige KI-Anwendungen für Kommunikation und Produktivität im Alltag. Die genauen Produkte müssen sich noch herauskristallisieren, aber die Richtung klingt vielversprechend. Intern wird die Telekom ChatGPT Enterprise für ihre Mitarbeiter ausrollen, was den Arbeitsalltag in vielen Abteilungen verändern soll. Im Netzbetrieb arbeitet der Konzern außerdem an selbstheilenden Netzen, bei denen KI eine wachsende Rolle übernimmt.

Die Telekom bringt über 261 Millionen Mobilfunkkunden mit, OpenAI kann auf 800 Millionen wöchentliche ChatGPT-Nutzer verweisen. Die Reichweite ist also auf beiden Seiten beachtlich. Spannend könnte es werden, falls die Telekom KI-Funktionen direkt in ihre Apps oder Tarife integriert. Bis dahin gilt wie so oft bei großen Partnerschaften: abwarten und schauen, was am Ende wirklich dabei herauskommt.