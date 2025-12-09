Passend zur kalten Jahreszeit hat Eve Systems – Hersteller von Smart Home Geräten – neue Produkte angekündigt. Das smarte Heizkörperthermostat „Eve Thermo (5. Generation)“ ist ab sofort erhältlich, während die Fußbodenheizungssteuerung „Eve Thermostat“ im ersten Quartal 2026 startet.

Eve Thermo (5. Gen) ist da

Eve Systems hat am heutigen Tag die fünfte Generation seines Heizkörperthermostat „Eve Thermo“ angekündigt. Der Hersteller setzt weiterhin auf die Matter- und Thread-Technologie und verpackt das Ganze in einem kompakteren Gehäuse. Genau wie die Vorgängerversion harmoniert Eve Thermo 5. Generation mit dem Temperatursensor und -regler Eve Thermo Control sowie mit dem Fenster-Kontaktsensor Eve Door & Window.

Eve Thermo 5. Generation wird wie folgt beschrieben

Abgerundete Ecken und das Zusammenspiel glänzender und matter Flächen weisen Eve Thermo (5. Generation) und Eve Thermostat auf den ersten Blick als Mitglieder der Eve-Familie aus, die sich nahtlos in jedes moderne Wohnambiente einfügen. Unter der Haube sorgen leistungsfähige Regelalgorithmen für perfekten Heizkomfort. Die Raumtemperatur lässt sich per Sprache, App, über die integrierten Touch-Bedienfelder oder per Automation nach Zeit oder Anwesenheit regeln. Die smarten Heizbegleiter respektieren die Privatsphäre und integrieren sich nahtlos in alle gängigen Smart Home-Plattformen – ganz ohne Abos oder Cloud-Abhängigkeit.

Eve Thermo (5. Gen) ist sofort bei Eve und bei Amazon zum Preis von 79,95 Euro erhältlich.

Eve Thermo (Matter, 5. Gen.): Smartes Heizkörperthermostat, Heizkosten sparen, funktioniert mit... APP- UND SPRACHSTEUERUNG – Steuern Sie Ihre Raumtemperatur ganz bequem per Sprache, App oder...

INTELLIGENTES HEIZMANAGEMENT FÜR KOMFORT UND ENERGIEEFFIZIENZ – Heizen Sie automatisch nach Zeit...

Eve Thermostat erschein im Q1/2026

Darüberhinaus hat Eve Systems auch Eve Thermostat angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Wandthermostat zur Steuerung wassergeführter Fußbodenheizungen. Genau wie Eve Thermo setzt auch Eve Thermostat auf die Matter- und Thread-Technologie.

Ein paar wenige Monate müssen wir uns allerdings noch gedulden, bis Eve Thermostat auf dem Markt ist. Laut Hersteller ist das Wandthermostat ab dem ersten Quartal zu einem Preis von 119,95 Euro erhältlich.