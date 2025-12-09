Die Analysten von Counterpoint Research haben die Smartphone-Verkäufe im Q3/2025 und somit in den Monaten Juli, August und September analysiert. Dabei sind die zu dem Ergebnis gekommen, dass das iPhone 16 das weltweit meistverkaufte Smartphone war. Doch nicht nur das iPhone 16 war in den Charts vertreten, die ersten vier Positionen des Rankings entfielen auf das Apple iPhone.

Glaubt man dem Global Handset Model Sales Tracker von Counterpoint Research, so war das iPhone 16 im dritten Quartal 2025 das weltweit meistverkaufte Smartphone. Doch damit nicht genug. Apple war mit weiteren vier Modellen in den Top 10 vertreten.

Counterpoint Research schreibt

Das iPhone 16 führte den Markt mit einem Marktanteil von 4 % an und behauptete damit zum dritten Mal in Folge die Spitzenposition. Dank eines Umsatzanstiegs in Indien, der durch Festtagsaktionen befeuert wurde, und einer anhaltenden Erholung in Japan konnte das iPhone 16 den saisonalen Rückgang der iPhone-16-Serie aufgrund der Markteinführung der iPhone-17-Serie begrenzen. Die iPhone-16-Pro-Modelle verzeichneten hingegen einen deutlicheren Rückgang, da in den wichtigsten Absatzmärkten wie den USA, Großbritannien und China mehr Verbraucher die iPhone-17-Serie dem Vorgängermodell vorzogen.

Interessanterweise konnte sich das iPhone 17 Pro Max bei der Analyse den zehnten Platz sichern, obwohl dieses Modell verhältnismäßig teuer ist und nur wenige Tage im Q3 im Verkauf war. Nach Einschätzung der Analysten wurde die Nachfrage nach dem iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max dadurchgestärkt, dass während der COVID-19-Zeit iPhones gekauft wurden und nun ein weiteres Upgrade anstand.

Alles in allem ist Apple mit dem iPhone fünfmal in den Top 10 vertreten. Die ersten vier Positionen entfallen auf das iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max und iPhone 16e. Platz 10 belegt das iPhone 17 Pro Max. Auch Samsung ist mit seinen Galaxy-Modellen fünfmal in den Top 10 vertreten.