Apple hat bestätigt, dass iPhone-Nutzer in Japan ab sofort Textnachrichten über die Nachrichten-App via Satellit verschicken können. Die Funktion Textnachrichten via Satellit erfordert ein iPhone 14 oder neuer (iOS 18 oder neuer). Alternativ steht die Funktion auch auf der Apple Watch 3 zur Verfügung. Sollte ein Nutzer keine Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung haben, kann er die Satellitenverbindung des iPhone oder der Apple Watch nutzen, um Nachrichten zu verschicken.

iPhone-Nutzer in Japan können jetzt Nachrichten via Satellit senden

Bis dato stand die Funktion „Textnachrichten via Satellit“ ausschließlich Nutzern in den USA, Kanada und Mexiko zur Verfügung. Dies ändert sich nun. Apple hat bekannt gegeben, dass ab sofort auch Nutzer in Japan „Textnachrichten via Satellit“ verwenden können.

Wenn ein iPhone-Nutzer in Japan versucht, eine Nachricht ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung zu senden, sieht dieser die Meldung, die ihn auffordert, sich mit dem nächstgelegenen Satelliten zu verbinden. Nach der Verbindung können Benutzer iMessages, SMS-Nachrichten, Emoji-Zeichen senden und empfangen und die Funktion „Nachrichten-Tapback“ verwenden. Apple betont, dass über Satelliten verschickte Nachrichten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sind.

Auch bei uns in Deutschland stehen erste Satelliten-Funktionen auf dem iPhone zur Verfügung. Hierzulande können Nutzer die Funktionen „Notruf SOS via Satellit“ und „Standort via Satellit“ verwenden, wenn Mobilfunk und WLAN nicht zur Verfügung stehen.