Geldsorgen, ein Baby und Eltern, die selbst kaum als Vorbilder taugen. Apple TV hat heute einen ersten Einblick in „Margo’s Got Money Troubles“ gewährt und den Starttermin bekanntgegeben. Die neue Serie erzählt von einer jungen Frau, die sich irgendwie durchs Leben kämpfen muss. Mit dabei sind einige der größten Namen Hollywoods.

Eine Geschichte über Familie, Geld und Neuanfänge

Elle Fanning spielt Margo, eine Studienabbrecherin, die eigentlich Schriftstellerin werden wollte und sich nun als alleinerziehende Mutter wiederfindet. Die Rechnungen stapeln sich, das Geld wird knapp, und ihre Eltern sind auch keine große Hilfe. Ihre Mutter, gespielt von Michelle Pfeiffer, hat früher bei Hooters gekellnert, ihr Vater war mal Profi-Wrestler. Nick Offerman in der Rolle des ehemaligen Wrestlers zu sehen, dürfte allein schon sehenswert sein.

Die achtteilige Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Rufi Thorpe und bewegt sich irgendwo zwischen Familiendrama und Komödie. Ein schwieriger Balanceakt, der aber in guten Händen liegt. Denn hinter der Kamera steht David E. Kelley, der sich als Showrunner und Drehbuchautor verantwortlich zeichnet. Der mehrfache Emmy Gewinner hat für Apple TV bereits „Presumed Innocent“ („Aus Mangel an Beweisen“) produziert, dessen zweite Staffel gerade entsteht. Kelley versteht es wie wenige andere, komplexe Charaktere zu schreiben, ohne dabei das Unterhaltsame aus den Augen zu verlieren.

In der Serie spielen außerdem die Oscar-Preisträgerin Marcia Gay Harden, der Oscar-Nominierte und Emmy-Preisträger Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty und Lindsey Normington mit. Nicole Kidman ist nicht nur als Darstellerin dabei, sondern produziert auch mit. Als Produktionsfirma kommt das Indie-Studio A24 zum Einsatz, was für Qualität bürgen sollte.

Starttermin im Frühjahr 2026

Los geht es am 15. April 2026 mit drei Episoden. Danach folgt jeden Mittwoch eine neue Folge von „Margo’s Got Money Troubles“, bis zum Finale am 20. Mai. Wer auf gut geschriebene Dramaserien mit einem Augenzwinkern steht, sollte sich den Termin vormerken.