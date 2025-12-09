Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo macht mit dem ZDF gemeinsame Sache und bietet die Inhalte des ZDF-Streaming-Portals ab sofort direkt über Zattoo an.

ZDF-Streaming-Portal ab sofort direkt über Zattoo verfügbar

Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, die Inhalte des ZDF-Streaming-Portals direkt über Zattoo abrufen. Mit der neuen Direkt-Verlinkung von Zattoo zum ZDF-Angebot reagiert das ZDF auf die wachsende Nachfrage nach flexiblen, jederzeit und überall abrufbaren Inhalten.

Mit nur einem Klick gelangt ihr direkt zur gewünschten Sendung im ZDF-Streaming-Portal. Highlights und redaktionelle Empfehlungen werden direkt auf der Zattoo-Startseite präsentiert, alle Inhalte sind zudem über die Zattoo-Suche auffindbar.

Zu den aktuellen und kommenden Highlights im ZDF-Angebot zählen neben den Nachrichten der „ZDFheute“, den neuen „sportstudio“-Dokumentationen wie aktuell „Biathlon Nation“, die „ZDFinfo“-Dokuserien wie „The Story of…“ – aktuell zu Popstar Sabrina Carpenter –, die Naturdokumentationen von „Terra X: Asien“, „Faszination Erde mit Hannah Emde“ und Sebastian Ströbel mit „Meine Arktis“, Unterhaltungsformate mit den Ehrlich Brothers, Comedy und Satire mit „heute show“ und „Neo Magazin Royale“, die neuen Staffeln der beliebten Serien „Bergdoktor“, „Single Bells“ sowie rund um den Jahreswechsel „Ku’damm 77“ und die „neoriginal“-Serie „Take the money and Run“.

Ab sofort steht das ZDF-Angebot Zattoo-Nutzern im Webbrowser sowie auf allen Apple-Geräten (iPhone, iPad, Apple TV) und auf sämtlichen Android-basierten Geräten – einschließlich Amazon Fire TV – zur Verfügung.

