Kurz vor Weihnachten haut Zendure noch ein überzeugendes Weihnachtsangebote raus. Ihr erhaltet SolarFlow 800 Plus (Wechselrichter inkl. 1,92 kWh Akku und 2x 440W Solarpanele) für nur 479 Euro. Zudem wurde SolarFlow 800 Pro deutlich im Preis reduziert. Niemals war es attraktiver, sich ein Balkonkraftwerk inkl. Speicher anzuschaffen.

SolarFlow 800 Plus + 2 × 440W Panel: 479 Euro

SolarFlow 800 Plus wurde erst vor wenigen Tagen angekündigt und ist die neue, preiswerte Einsteigerlösung innerhalb der SolarFlow-Serie. Das System besteht aus einem intelligenten 800W Wechselrichter und einer 1,92 kWh Batterie, die sich flexibel mit bis zu fünf AB2000X- oder AB2000L-Speichern auf maximal 11,52 kWh erweitern lässt.

Das effiziente 48 V LiFePO4-System reduziert Energieverluste um bis zu 25 Prozent. Zwei MPPTs mit jeweils 750 W steigern den Ertrag selbst bei schwacher Sonneneinstrahlung – ideal für die dunkle Jahreszeit. Ein 14V Niederspannungsstart erhöht den Energieertrag um 10 bis 20 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen 18V Mikro-Wechselrichtern. Die präzise Leistungsregelung in 1W-Schritten ermöglicht eine besonders effiziente Energienutzung.

SolarFlow 800 Pro + 2 × 440-W-Panel: 600 Euro

Darf es etwas mehr sein? Auch SolarFlow 800 Pro (hier unser SolarFlow 800 Test) ist vorübergehend deutlich im Preis reduziert. SolarFlow 800 Pro kombiniert Mikro-Wechselrichter, Hub-Controller und Batterie in einem einzigen Gerät. Die Grundkapazität von 1,92 kWh lässt sich wie bei den anderen Modellen auf bis zu 11,52 kWh erweitern.

Vier 660 W MPPTs unterstützen eine maximale Einspeisung von 2.640 W und ermöglichen einen Jahresertrag von mehr als 2.300 kWh. GaN-Technologie sorgt für hohe Ladeeffizienz von 96 Prozent, das 48 V BMS reduziert Verluste und schützt die Batterie auch bei niedrigen Temperaturen. Im Off-Grid-Modus liefert das System bis zu 1.000W, um kritische Geräte zuverlässig zu betreiben.