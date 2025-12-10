Es hat sich vermutlich unter den Lesern unseres Blogs bereits herumgesprochen, dass Apple den gesamten Monat Dezember für die Aktion „Apple Countdown 2025“ nutzt. Tag für Tag steht ein Blockbuster zum deutlich reduzierten Preis im Mittelpunkt. Nur heute könnt ihr euch „Die Schlümpfe: Der große Kinofilm“ für nur 4,99 Euro als Kauffilm sichern.

Apple Countdown 2025 – Tag 10: „Die Schlümpfe: Der große Kinofilm“ nur 4,99 Euro

Apple gibt euch im Laufe des Dezembers die Möglichkeit, euch zum kleinen Preis mit Filmen einzudecken. Mal stehen Komödien im Mittelpunkt, hin- und wieder reduziert Apple Actionfilme, mal bekommt ihr Sci-Fi-Fime serviert und wiederum ein anderes Mal stehen Filme für das jüngere Publikum im Fokus. Nur heute könnt ihr „Die Schlümpfe: Der große Kinofilm“ für nur 4,99 Euro kaufen.

In der Filmbeschreibung heißt es

Schlumpfine (Rihanna als englische Originalstimme) führt die Bande auf eine waghalsige Rettungsmission, um Papa Schlumpf zu retten, nachdem er auf mysteriöse Weise von den bösen Zauberern Razamel und Gargamel entführt worden ist. Die Schlümpfe begeben sich zusammen mit neuen Freunden auf ein episches Abenteuer, das sie in die echte Welt führt. Dort entdecken sie, dass es ihre wahre Bestimmung ist, das Universum zu retten.

Der Film erschien im Jahr 2025 und dauert 1 Stunde 29 Minuten. In der Originalfassung sind Rihanna, James Corden und John Goodman zu hören.