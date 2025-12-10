Am 11. Dezember öffnet Apple Noida seine Türen und markiert damit einen weiteren Meilenstein in der indischen Expansionsstrategie des Unternehmens. Der neue Store befindet sich in der DLF Mall of India, einem der größten Einkaufszentren des Landes. Es ist bereits der dritte Apple Store, der 2025 in Indien eröffnet wird.

Ein klassischer Mall Store mit vollem Serviceangebot

Optisch präsentiert sich Apple Noida als typischer Mall Store im bekannten Apple Design. Die ersten Bilder zeigen die vertraute Einrichtung mit iPhone-Tischen, Wandmodulen und dem charakteristischen großen Bildschirm. Selbstverständlich sind auch eine Genius Bar, ein Business Team und ein Apple Pickup Point für Online-Bestellungen vorhanden. Mehr als 80 Mitarbeiter sollen Kunden bei der Einrichtung ihrer Geräte unterstützen und persönliche Beratung bieten.

Passend zur Eröffnung hat Apple exklusive Wallpaper mit Pfauenfedern gestaltet. Dazu gibt es eine Apple Music Playlist, die von der Stadt inspiriert wurde.

Rasantes Wachstum seit 2023

Die Geschichte von Apples lokalen Stores in Indien ist noch jung. Erst im April 2023 durfte das Unternehmen überhaupt eigene Stores in dem Land betreiben. Staatliche Restriktionen hatten zuvor nur bestimmte Drittanbieter als Vertriebspartner zugelassen. Die ersten beiden Standorte in Mumbai und Delhi machten den Anfang. Nach einer Pause im Jahr 2024 hat Apple das Tempo 2025 deutlich erhöht. In Bengaluru und Pune wurden bereits zwei weitere Stores eröffnet. Mit Apple Noida gibt es nun den fünften Store im Land.

Ein strategisch kluger Standort

Die Wahl von Noida ist durchaus interessant. Die Stadt hat sich zu einem wichtigen Zentrum der Smartphone-Produktion entwickelt. Hier stehen Fabriken von Samsung sowie Auftragsfertigern wie Foxconn und Dixon Technologies. Apple siedelt sich also dort an, wo ein Teil seiner Lieferkette bereits verwurzelt ist.

Geografisch rückt Apple damit allerdings auch näher zusammen. Apple Noida liegt nur etwa 18 Kilometer vom Apple Saket Store in Neu-Delhi entfernt. Zum Vergleich waren die bisher nächstgelegenen Stores in Mumbai und Pune rund 160 Kilometer voneinander entfernt. Apple scheint also bewusst auf Verdichtung in den Ballungsräumen zu setzen, statt nur geografische Abdeckung zu priorisieren.