Apple TV (ehemals Apple TV+) hat es sich zur Gewohnheit gemacht, seine Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen mit kurzen Clips auf YouTube zu bewerben. In den letzten Tagen haben sich wieder mehrere Videos angesammelt, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Highlights sind sicherlich Pluribus, Teheran und F1.

Apple TV: neue Clips zu Pluribus, Teheran, F1 und mehr

Seit dem Start von Apple TV+ vor über sechs Jahren haben sich allerhand Originals auf der Video-Streaming-Plattform angesammelt. Um euch einen Einblick in die verschiedenen Serien, Filme und Dokus zu geben, veröffentlicht Apple regelmäßig kurze Videos auf YouTube.

Pluribus

Prehistoric Planet: Ice Age

The First Snow of Fraggle Rock

Teheran

Stick

Palm Royale

F1 – Der Film

The Family Plan

Margos Got Money Trouble

Hijack