Apple TV hat die musikalischen Gäste für die zweite Staffel von „Yo Gabba GabbaLand!“ bekanntgegeben. Die Liste liest sich wie das Line-up eines großen Indie-Festivals. Ab dem 30. Januar 2026 dürfen sich Familien weltweit auf zehn neue Folgen freuen, die erneut Kinderunterhaltung mit gutem Musikgeschmack verbinden.

Grammy-Gewinner treffen auf bunte Monster

Die Macher haben offensichtlich ein beeindruckendes Adressbuch. Santigold, Ziggy Marley, Sharon Van Etten, Sleigh Bells, Yola und Silversun Pickups sind nur einige der Künstler, die als „Super Music Friends“ auftreten werden. Für eingängige Jingles sorgen unter anderem CHVRCHES, Sylvan Esso und Turnpike Troubadours.

Neben der musikalischen Prominenz gesellen sich auch Schauspieler zur bunten Truppe. Billy Eichner, Tiffany Haddish, David Arquette und „Ted Lasso“-Star Brendan Hunt werden in verschiedenen Episoden zu sehen sein. Die Besetzung zeigt deutlich, dass Apple TV die Sendung nicht als bloßes Kinderprogramm behandelt. Stattdessen positioniert der Streamingdienst das Format als Familienunterhaltung mit Anspruch.

Das bewährte Konzept bleibt erhalten

Im Zentrum steht weiterhin Kamryn Smith als Kammy Kam, unterstützt von den beliebten Charakteren Brobee, Foofa, Muno, Toodee und Plex. Das Konzept der Originalserie bleibt dabei erhalten. So bilden Musik, Bewegung und spielerisches Lernen weiterhin das Fundament jeder Episode. Die erste Staffel erhielt bereits eine Emmy-Nominierung für das Kostümdesign.

„Yo Gabba GabbaLand!“ gehört zu den wenigen Kinderserien, bei denen Eltern nicht reflexartig nach den Kopfhörern greifen. Die Kombination aus hochwertiger Musik und pädagogisch durchdachten Inhalten macht das Format zu einem der interessanteren Angebote im Apple TV Katalog. Ob die zweite Staffel das Niveau halten kann, wird sich Ende Januar zeigen.