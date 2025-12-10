Bereits 2021 führte Apple eine minutengenaue Regenprognose in der hauseigenen Wetter-App ein, doch während Nutzer in den USA sofort davon profitierten, blieb die Funktion in Deutschland jahrelang aus. Nach gut vier Jahren Wartezeit ist das Regenradar nun endlich auch hierzulande verfügbar.

Regenradar in der Wetter-App

In der Kartenansicht der Wetter-App lassen sich nun Niederschläge für die kommende Stunde und die nächsten zwölf Stunden verfolgen. Eine Zeitleiste am unteren Bildschirmrand macht es möglich, den zeitlichen Verlauf durchzuscrollen. Regengebiete werden farblich nach Intensität unterschieden, wobei auch die Bewegungsrichtung der Wolken erkennbar ist.

Das klingt nach einer Kleinigkeit, verändert aber die Nutzung der App spürbar. Statt einer vagen Angabe wie „Regen ab Nachmittag“ sieht man konkret, dass der Schauer in 15 Minuten über dem eigenen Standort ankommt und nach etwa 10 Minuten weiterzieht. Für die Entscheidung, ob man jetzt noch schnell mit dem Hund rausgeht oder lieber wartet, ist das deutlich hilfreicher.

Lange Wartezeit

Apple schweigt zu den Gründen der verzögerten Einführung. Vermutlich waren Lizenzvereinbarungen für lokale Radardaten der Knackpunkt. Andere Funktionen der überarbeiteten Wetter-App liefen in Deutschland von Anfang an problemlos.

Fairerweise muss man sagen, dass Apps wie RainToday oder RegenVorschau eine genaue Regenprognose schon seit Jahren bieten. Wer darauf angewiesen war, hatte also Alternativen. Der Vorteil jetzt ist schlicht, dass man keine zusätzliche App mehr braucht.