Bei Congstar laufen aktuell verschiedene Winter-Aktion. So erhalten alle Homespot Tarife ein Datenvolumen Upgrade und zudem werden die Datenvolumen der Prepaid Pakete M, L und XL dauerhaft erhöht. Ab sofort gesellt sich eine weitere Aktion hinzu. Beim Abschluss eines DSL-Tarifs gibt es bis zu 150 Euro Startguthaben.
Congstar Winter-Aktion: bis zu 150 Euro Startguthaben bei DSL-Tarifen
Ab sofort gibt es wieder das congstar Startguthaben auf die beiden Zuhause DSL-Tarife. Im Aktionszeitraum bis einschließlich 06.01.2026 erhaltet ihr bis zu 150 Euro Start-Bonus beim Abschluss eines congstar Zuhause DSL Tarifs.
congstar Zuhause 100 Flex
- 60 Euro Startguthaben
- Bis zu 100 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload
- Internet für Zuhause, ohne Festnetz-Telefonie
- Ohne Vertragslaufzeit, jederzeit kündbar
- Bereitstellungspreis: 50 Euro
- Preis: 35 Euro pro Monat
congstar Zuhause 100 Laufzeit
- 100 Euro Startguthaben
- Bis zu 100 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload
- Internet für Zuhause, ohne Festnetz-Telefonie
- Bereitstellungspreis: 50 Euro
- Preis: 35 Euro pro Monat
congstar Zuhause 250 Flex
- 90 Euro Startguthaben
- Bis zu 250 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload
- Internet für Zuhause, ohne Festnetz-Telefonie
- Ohne Vertragslaufzeit, jederzeit kündbar
- Bereitstellungspreis: 50 Euro
- Preis: 45 Euro pro Monat
congstar Zuhause 250 Laufzeit
- 150 Euro Startguthaben
- Bis zu 250 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload
- Internet für Zuhause, ohne Festnetz-Telefonie
- Bereitstellungspreis: 50 Euro
- Preis: 45 Euro pro Monat
