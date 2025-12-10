Bei Congstar laufen aktuell verschiedene Winter-Aktion. So erhalten alle Homespot Tarife ein Datenvolumen Upgrade und zudem werden die Datenvolumen der Prepaid Pakete M, L und XL dauerhaft erhöht. Ab sofort gesellt sich eine weitere Aktion hinzu. Beim Abschluss eines DSL-Tarifs gibt es bis zu 150 Euro Startguthaben.

Congstar Winter-Aktion: bis zu 150 Euro Startguthaben bei DSL-Tarifen

Ab sofort gibt es wieder das congstar Startguthaben auf die beiden Zuhause DSL-Tarife. Im Aktionszeitraum bis einschließlich 06.01.2026 erhaltet ihr bis zu 150 Euro Start-Bonus beim Abschluss eines congstar Zuhause DSL Tarifs.

congstar Zuhause 100 Flex

60 Euro Startguthaben

Bis zu 100 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload

Internet für Zuhause, ohne Festnetz-Telefonie

Ohne Vertragslaufzeit, jederzeit kündbar

Bereitstellungspreis: 50 Euro

Preis: 35 Euro pro Monat

congstar Zuhause 100 Laufzeit

100 Euro Startguthaben

Bis zu 100 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload

Internet für Zuhause, ohne Festnetz-Telefonie

Bereitstellungspreis: 50 Euro

Preis: 35 Euro pro Monat

congstar Zuhause 250 Flex

90 Euro Startguthaben

Bis zu 250 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload

Internet für Zuhause, ohne Festnetz-Telefonie

Ohne Vertragslaufzeit, jederzeit kündbar

Bereitstellungspreis: 50 Euro

Preis: 45 Euro pro Monat

congstar Zuhause 250 Laufzeit