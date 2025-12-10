Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple im Herbst 2026 sein erstes faltbares iPhone auf den Markt bringen wird. Ob dieses dann auf den Namen „iPhone Fold“ oder auf einen anderen Namen hören wird, bleibt abzuwarten. Branchenexperten sind sich allerdings schon jetzt sicher, dass Apple den Markt für faltbare Smartphones ordentlich aufmischen und für ein starkes Wachstum sorgen wird.

iPhone Fold: 22 Prozent Marktanteil im ersten Jahr erwartet

Die Analysten von IDC gehen davon aus, dass der Markt für faltbare Smartphones in diesem Jahr um rund 10 Prozent wachsen wird. Im kommenden Jahr soll das Wachstum allerdings bei 29,7 Prozent liegen. Als Grund hierfür wird der Markteintritt von Apple genannt.

IDC erwartet, dass Apple das iPhone Fold mit einem durchschnittlichen Preis von 2400 Dollar verkauft. Dies soll zu einem Marktanteil von 22 Prozent führen. Betrachtet man die Umsätze, die mit faltbaren Smartphones generiert werden, so soll Apple im ersten Jahr bereits 34 Prozent des Marktes für sich verbuchen.

„Die Markteinführung von Apples erstem faltbaren iPhone markiert einen Wendepunkt für das Segment der faltbaren Geräte“, so Francisco Jeronimo, Vice President für Client Devices bei IDC. „Dieser Schritt dürfte die Bekanntheit der Kategorie steigern und das Interesse der Verbraucher wecken. Apple erweist sich oft als Katalysator für die breite Akzeptanz neuer Produktkategorien. Obwohl faltbare Geräte mengenmäßig weiterhin ein Nischensegment bleiben werden, werden sie für die meisten Anbieter faltbarer Geräte zu einem wichtigen Umsatztreiber, da die durchschnittlichen Verkaufspreise dreimal so hoch sein werden wie bei einem Standard-Smartphone.“

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass Apple im nächsten Jahr nicht der einzige Anbieter sein wird, der ein faltbares Smartphones auf den Markt bringen wird. Samsung hat kürzlich das Galaxy Z Trifold angekündigt, welches ab Anfang 2026 erhältlich sein wird.

Das iPhone Fold soll über ein rund 5,5 Zoll großes Außendisplay und ein etwas 7,8 Zoll Innendisplay verfügen. Es heißt, dass Apple auf eine spezielles Scharnier-Design setzt, um die sichtbare Falte so gut wie möglich zu reduzieren.