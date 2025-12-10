Wie AppleInsider berichtet, hat die Investmentfirma Wedbush ihr Kursziel für Apple erneut nach oben korrigiert. Als Hauptgründe nennen die Analysten die anhaltend starken Verkaufszahlen der iPhone 17 Reihe sowie optimistische Erwartungen an die Weiterentwicklung von Apple Intelligence im kommenden Jahr.

Starke Verkäufe der iPhone 17 Pro Modelle

Bereits im Oktober 2025 hatte Wedbush das Kursziel von 310 auf 320 Dollar angehoben, vor allem wegen der erfolgreichen Markteinführung der iPhone 17 Serie. Nun bestätigen die Analysten, dass sich dieser Trend fortsetzt, woraufhin das Kursziel auf 350 Dollar steigt. Die Pro-Modelle verkaufen sich weiterhin überdurchschnittlich gut und tragen maßgeblich zur positiven Einschätzung bei.

Partnerschaft mit Google Gemini

Neben den Hardware-Erfolgen richtet Wedbush den Blick verstärkt auf Apples KI-Strategie. Apple selbst hat eine verbesserte Version von Siri mit Apple Intelligence für 2026 angekündigt. Die Analysten erwarten jedoch, dass Apple Anfang 2026 auch eine offizielle Partnerschaft mit Google Gemini bekannt geben wird. Während ChatGPT von OpenAI bereits über Apple Intelligence verfügbar ist, könnte Gemini laut Wedbush eine deutlich tiefere Integration erfahren. Ob das bedeutet, dass Gemini Teile von Siri ergänzt oder sogar ersetzt, bleibt allerdings unklar.

Apples KI-Pläne motiviert derweil auch das Analysehaus Evercore, das sein Kursziel für die Apple-Aktie auf 325 Dollar angehoben hat.

Personalwechsel als Signal für neue KI-Strategie

Auch die jüngsten Veränderungen in Apples Führungsebene werten die Analysten positiv. Der bisherige KI-Chef John Giannandrea verlässt das Unternehmen, während Amar Subramanya neu zu Apple stößt. Subramanya bringt Erfahrung von Microsoft und Googles DeepMind mit. Wedbush interpretiert diese Personalie als Zeichen dafür, dass Apple bereit ist, externes Know-how zu holen, um seine KI-Ambitionen voranzutreiben.

Tim Cook bleibt mindestens bis Ende 2027

Abschließend gehen die Analysten davon aus, dass Tim Cook mindestens bis Ende 2027 als CEO im Amt bleiben wird. Der Grund liegt auf der Hand. Cook möchte Apple durch die wichtige Übergangsphase in Richtung KI begleiten und die Transformation selbst verantworten.