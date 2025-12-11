Apple hat vor wenigen Augenblicken ein Firmware-Updater für die AirPods Pro 3 und AirPods Pro 2 veröffentlicht. Während die AirPods Pro 3 einen Sprung von Firmware-Version 8B24 auf 8B30 machen, steht ab sofort die Firmware 8B28 für die AirPods Pro 2 (zuvor 8B21) auf den Apple Servern bereit.

AirPods Pro 3 & AirPods Pro 2: neues Firmware-Update ist da

Zum aktuellen Zeitpunkt hat Apple noch keine Release-Notes zum heutigen Update veröffentlicht. Von daher kann nur spekuliert werden, welche Neuerungen an Bord sind.

Apple hat kürzlich bestätigt, dass Live Übersetzung mit AirPods im Dezember mit dem Update auf iOS 26.2, iPadOS 26.2 und macOS 26.2 in Europa starten wird. Gut möglich, dass Apple im vorauseilenden Gehorsam das begleitende Firmware-Update für die AirPods Pro 3 und AirPods Pro 2 schon einmal zur Verfügung stellt.

Apple hatte Anfang dieses Jahres eine offizielle Anleitung veröffentlicht, wie ihr eure AirPods aktualisieren könnt. Die Kurzfassung liest sich wie folgt: Firmware-Updates können installiert werden, indem die AirPods in Bluetooth-Reichweite eines mit WLAN verbundenen iPhones, iPads oder Macs gebracht und anschließend zum Laden angeschlossen werden. Das Firmware-Update kann bis zu 30 Minuten dauern.

Apple hat kürzlich den zweiten Release Candidate zu iOS 26.2 veröffentlicht. Wir rechnen jeden Tag mit der finalen Freigabe.