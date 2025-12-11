Das American Film Institute zeichnet seit vielen Jahren bedeutende Serien aus. Bei den diesjährigen Awards wird es gleich drei Apple Original-Serien ehren, dazu zählen Pluribus, Severance und The Studio.

American Film Institute ehrt Apple TV Serien (Pluribus, Severance und The Studio)

Seit dem Start von Apple TV (hieß damals noch Apple TV+) wurde der Apple Video-Streaming-Dienst Jahr für Jahr von dem American Film Institute ausgezeichnet. Grundsätzlich werden Produktionen geehrt, die als kulturell und künstlerisch repräsentativ für die wichtigsten Errungenschaften eines Jahres in der Kunst des bewegten Bildes gelten.

In diesem Jahr fanden die Apple TV Original-Serien Pluribus, Severance und The Studio Berücksichtigung. Auch wenn das AFI ihre Gewinner bereits jetzt bekannt gegeben hat, wird sie diese noch einmal separat in einer Zeremonie am 09. Januar 2026 offiziell auszeichnen. Die Serien wurden von mehreren Juroren ausgewählt, darunter Regisseur Thomas Schlamme – vor allem bekannt für „The West Wing“ und „Sports Night“ – und die Schauspielerin Lily Gladstone, die in Apples „Killers of the Flower Moon“ mitspielte.

In der Vergangenheit wurden unter anderem „Ted Lasso“, „Severnace“, “The „Morning Show, „Pachinko“, „Schmigadoon!“ und „Shrinking“ vom AFI ausgezeichnet.

Zudem wurde kürzlich bekannt, dass verscheiden Apple Original Serie für die Golden Globe Awards 2026 sowie die Critics Choice Awards nominiert wurden.