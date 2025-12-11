Wie MacRumors berichtet, bereitet sich Porsche darauf vor, Digital Key vollständig in seine neuen vollelektrischen Modelle Cayenne und Macan zu integrieren. Die Funktion ermöglicht es, das Fahrzeug mit einem iPhone oder einer Apple Watch zu entriegeln, zu verriegeln und zu starten. Dabei kommen NFC, Bluetooth Low Energy und Ultra Wideband zum Einsatz.

Car Key Unterstützung für Porsche

Seit 2020 ermöglicht Apples Car Key den Nutzern, ausgewählte Fahrzeuge direkt über die Wallet-App auf ihrem iPhone oder ihrer Apple Watch zu verriegeln, zu entriegeln und zu starten. Besitzer können den Zugang zudem mit bis zu sieben weiteren Personen teilen. Das Ganze basiert auf der Digital Key Spezifikation des Car Connectivity Consortium (CCC).

Bereits auf der WWDC 2025 hatte Apple Porsche als kommenden Partner für die nächste Generation der Car Key Unterstützung vorgestellt. MacRumors hat nun entdeckt, dass Apple die erforderliche Infrastruktur auf seinen Servern aktiviert hat. Das deutet darauf hin, dass Porsche die Funktion zeitnah ausrollen wird. Digital Key wird für die Modelljahre 2026 des elektrischen Cayenne und Macan als Teil der Comfort Access Option verfügbar sein.

Erst diese Woche kündigte Samsung an, dass sein Samsung Wallet Dienst den Porsche Digital Key für ausgewählte Modelle ab dem 2026er Macan unterstützt und dabei ähnliche Standards nutzt.