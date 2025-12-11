Apple nutzt den gesamten Monat Dezember für die Aktion „Apple Countdown 2025“. Dies bedeutet, dass jeden Tag ein Blockbuster zum deutlich reduzierten Preis im Mittelpunkt steht. Bei dem Preis handelt es sich um einen Kaufpreis und nicht etwas um eine Leihgebühr. Einmal gekauft, könnt ihr euch den Film beliebig oft ansehen. Nur am heutigen 11. Dezember könnt ihr euch den Film „Black Bag: Doppeltes Spiel“ für nur 4,99 Euro sichern.

Apple Countdown 2025 – Tag 11: „Black Bag: Doppeltes Spiel“ nur 4,99 Euro als Kauffilm

Apple feiert den Jahresausklang mit einer täglichen Aktion im Apple TV Store. Heute wartet ein Drama auf euch. Ihr könnt „Black Bag: Doppeltes Spiel“ für nur 4,99 Euro kaufen.

In der Kurzbeschreibung zum Film heißt es

Smart, sexy und cool: Thriller von Steven Soderbergh („Ocean’s Eleven“). Müssen sich Michael Fassbender und Cate Blanchett als Agentenpaar zwischen Loyalität und Liebe entscheiden?

Der Film dauert 1 Stunden 33 Minuten. In den Hauptrollen sind Cate Blanchett, Michael Fassbender und Marisa Abela zu sehen. Regie führt Steven Soderbergh.