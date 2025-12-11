Wer noch kein Geschenk hat, ist nicht allein. Laut der GfK-Weihnachtsstudie kaufen 41 Prozent der Deutschen ihre Geschenke erst kurz vor dem Fest. Für alle, die noch auf der Suche sind, hat Apple nun eine Übersichtsseite zusammengestellt, die das Last-Minute-Shopping deutlich entspannter macht.

Apples Geschenke Guide

Der Geschenke Guide versammelt das aktuelle Produktportfolio von Apple auf einen Blick. Für Unentschlossene sind die Geschenkideen auch nach Zielgruppen sortiert. Ob Kreative, Studierende oder Fitness-Fans, für jeden Typ gibt es passende Vorschläge mit Preisen und Farboptionen.

Wer unsicher ist, welches Produkt das richtige ist, kann sich zudem kostenlos beraten lassen. Die Apple Specialists helfen sowohl online als auch vor Ort im Apple Store bei der Auswahl. Gerade bei technischen Geschenken ist das Gold wert, denn nichts ist ärgerlicher als ein Gerät, das am Ende nicht zu den Bedürfnissen des Beschenkten passt.

Weitere Vorteile:

Über die Apple Store App lassen sich Geschenke mit einer persönlichen digitalen Nachricht versehen. Das funktioniert unkompliziert und verfeinert das Geschenk mit einer individuellen Note.

Nach dem Kauf online oder in der Apple Store App können Kunden ihre Produkte entweder im Laden abholen oder sich direkt liefern lassen, wobei an vielen Orten eine Lieferung innerhalb von zwei Stunden und eine kostenlose Lieferung verfügbar sind.

Und falls das Geschenk doch nicht gefällt, bleibt bis zum 8. Januar 2026 Zeit für eine Rückgabe.

AirPods, AirTag, Apple Pencil oder iPad lassen sich beim Kauf kostenlos gravieren. Dabei sind Emojis, Namen, Initialen und Zahlen möglich.

Für alle Spätentschlossenen ist Apples Angebot also durchaus eine stressfreie Option in den verbleibenden Tagen bis Heiligabend. Natürlich könnt ihr auch bei Amazon und Co. nach den passenden Apple-Geschenken für das Weihnachtsfest Ausschau halten.

Angebot Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49 mm Premium Smartwatch für Lauftraining und Kombinationssport... ROBUST UND FÜR JEDEN EINSATZ BEREIT – Die ultimative Watch für Sport und Abenteuer ist gemacht,...

HELLES, BRILLANTES DISPLAY – Das große und fortschrittliche Display gibt mehr Licht bei schrägen...