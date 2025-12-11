Im kommenden Jahr wird Apple Intelligence den Sprung auf weitere Geräte schaffen. Unter anderem heißt es seit längerem, dass Apple an einem Smart-Home-Hub arbeitet, der auf den Namen „HomePad“ hören könnte. Dieses Gerät könnte als zentrale Anlaufstelle für verschiedene Smart Home Geräte dienen. Herzstück des HomePad könnte Apple Intelligence sein. Nun gibt es weitere Hinweise darauf, dass das sogenannte HomePad im kommenden Jahr erscheinen wird.

Apple: interner Code gibt Hinweise auf HomePad

Macworld konnte Programmcode einer Apple internen iOS 26 Version einsehen. Aus diesem geht hervor, dass das große Siri-Upgrade mit nächsten Frühjahr eintreffen wird. Der Code verweist auf Komponenten, die direkt mit dem überarbeiteten Siri-Erlebnis verbunden sind, und bestätigt, dass die Entwicklung im Gange ist und voranschreitet. Mit dem Update auf iOS 26.2 könnte es im März oder April 2026 soweit sein.

Die neue Siri wird nicht exklusiv für das iPhone, iPad und Mac erhältlich sein. Macworld identifizierte Referenzen, die darauf hindeuten, dass Apple das neue Siri-Erlebnis auf mindestens ein Smart-Home-Gerät bringt, wobei der wahrscheinlichste Kandidat das langgemunkelte „HomePad“ ist.

Damit sollten Nutzer in der Lage sein, natürliche Gespräche mit Siri zu führen und sogar auf Funktionen wie kontextbezogene Erinnerungen direkt über den neuen Smart-Home-Hub von Apple zuzugreifen. Dies stimmt mit früheren Gerüchten zum HomePad (Codename J490) überein, der in der Lage ist, Apple Intelligence-Funktionen auszuführen. Der HomePod könnte von einem A18-Chip angetrieben werden.

Neben dem HomePad soll Apple auch eine Sicherheitskamera und eine Video-Türklingel entwickeln. Auch diese Geräte könnten im nächsten Jahr das Tageslicht erblicken.