Pünktlich zum Weihnachtsfest dreht Aqara – Hersteller von Smart Home Produkten – noch einmal an der Preisschraube und haut „Last Minute Deals“ raus. Unter anderem stehen dabei Aqara Smart Lock U200, Aqara Smarte Türklingel mit Kamera G410 und Aqara Heizkörperthermostat W600.

Aqara reduziert Smart Home Produkte

Passend zur festlichen Zeit bringt Aqara mehr Ruhe und Entspannung ins Haus oder in die Wohnung. Ausgewählte Smart-Home-Produkte sind mit Rabatten von bis zu 44 Prozent erhältlich. Die ideale Gelegenheit, die Liebsten oder sich selbst zu beschenken.

Blicken wir exemplarisch auf das Aqara Heizkörperthermostat W600. Dieses ermöglicht eine automatisierte Temperaturregelung per App, Zeitplan oder Präsenzsteuerung (in Kombination mit Sensoren). So bleibt die gesamte Heizsaison über optimales Wohlfühlklima gesichert – bei gleichzeitiger Möglichkeit, den Energieverbrauch zu senken. Das Aqara Heizkörperthermostat W600 ist bis zum 22. Dezember für 42,49 Euro (statt 49,99 Euro) mit dem Rabatt-Code LASTMINDEAL erhältlich.

Übersicht der Aktionspreise