Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple im Frühjahr 2026 mindestens zwei neue iPad-Modelle ankündigen und auf den Markt bringen wird. Dabei handelt es sich um ein neues Einsteiger-iPad (iPad 12) und eine neue Generation des iPad Air. Glaubt man den aktuellen Informationen von Macworld, so wird Apples Low-End-iPad ein deutliches Leistungsupgrade erhalten. Das iPad Air soll erwartungsgemäß mit dem M4-Chip ausgerüstet werden. Ob Apple für das kommende Frühjahr auch ein neues iPad mini plant, bleibt abzuwarten.

iPad 12 soll A19-Chip erhalten

Macworld konnte interne Apple-Code-Dokumente einsehen und spricht davon, dass die kommende Generation des Einsteiger-iPads den A19-Chip erhalten soll. Dies würde bisherigen Gerüchten widersprechen, nach denen Apple bei dem Modell auf den A18 setzt. Der A19-Chip wurde erst vor wenigen Monaten mit der iPhone-17-Familie angekündigt.

In den letzten Jahren hat Apple seinem Einsteiger-iPad nicht den aktuellen Prozessor, sondern für gewöhnlich einen zwei bis drei Jahre alten Chip spendiert. So setzt der Hersteller beim iPad 11, das im März dieses Jahres auf den Markt gekommen ist, auf den A16-Chip, der beim iPhone 14 im Jahr 2022 debütierte.

Es wäre untypisch, wenn Apple beim kommenden iPad (2026er Modell) auf den aktuellen A19-Chip setzt. Dies würde dem Gerät einen enormen Leistungsschub verpassen und auch dieses Modell endlich mit Apple Intelligence kompatibel machen. Ein Grund für den Einsatz des A19 könnte sein, dass dem kommenden iPad nachgesagt wird, dass Apple den N1-Chip (einen selbst entwickelten Wi-Fi- und Bluetooth-Chip) einsetzt. Dieser debütierte ebenfalls mit der iPhone-17-Familie und dem A19. Gut möglich, dass Apple den N1-Chip verbauen möchte und dann auf den A19 angewiesen ist.

iPad Air mit M4-Chip

In den kommenden Monaten wird ebenfalls mit einem neuen iPad Air gerechnet. Das iPad Air ist beim Chip für gewöhnlich eine Generation hinter dem iPad Pro. Nachdem das iPad Pro kürzlich den M5-Chip verpasst bekommen hat, dürfte nun der M4 im iPad Air landen. Auch dieses Modell soll den eigens entwickelten N1-Chip erhalten.