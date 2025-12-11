Apple hat 2025 bei seinen Zubehörprodukten kaum Neuerungen gebracht. Doch nun verdichten sich die Hinweise auf zwei lang erwartete Upgrades. So sind in einem geleakten internen Build von iOS 26 Hinweise auf einen neuen HomePod mini sowie bisher unangekündigte AirTag-Funktionen aufgetaucht, die auf eine zweite Generation des beliebten Trackers hindeuten.

Der HomePod mini bekommt endlich neue Hardware

Apples HomePod mini wurde im Jahr 2020 als günstigere Alternative zum größeren HomePod eingeführt. Seitdem hat das Unternehmen zwar neue Farbvarianten nachgereicht, die interne Hardware blieb jedoch unverändert. Das könnte sich bald ändern, denn im internen iOS 26 Code findet sich ein neues Modell mit dem Codenamen B252.

Der neue HomePod mini soll den S10-Chip erhalten, der auch in den aktuellen Apple Watch Modellen zum Einsatz kommt. Das aktuelle HomePod mini Modell arbeitet noch mit dem betagten S5-Chip, sodass der Wechsel auf einen aktuellen Prozessor vor allem eine verbesserte Performance bringen dürfte. Große funktionale Neuerungen sind basierend auf den Code-Hinweisen allerdings nicht zu erwarten.

Auch Apple Intelligence wird der neue HomePod mini voraussichtlich nicht unterstützen. Die KI-Funktionen dürften Apples geplantem Smart-Home-Hub vorbehalten bleiben. Das unter dem Namen HomePad gehandelte Gerät soll einen A18-Chip erhalten, der leistungsstark genug für die On-Device-Verarbeitung von KI-Features ist.

AirTag mit präziserer Ortung und neuen Funktionen

Der geleakte Code enthält auch Hinweise zur Zukunft des AirTag. Apples Tracker soll eine Reihe neuer Funktionen erhalten, darunter einen verbesserten Kopplungsprozess, eine optimierte Präzisionssuche sowie eine detailliertere Anzeige des Batteriestands.

Spannend ist eine Funktion namens „Improved Moving“. Diese soll es ermöglichen, einen AirTag auch dann präzise zu orten, wenn er sich gerade bewegt. Bisher stellt genau das eine der größten Einschränkungen des Trackers dar. Eine weitere Neuerung zielt darauf ab, die Ortungsgenauigkeit an belebten Orten zu verbessern.

Einige dieser Funktionen könnten per Software-Update auch für den aktuellen AirTag erscheinen. Apple arbeitet Gerüchten zufolge jedoch bereits an einer neuen Generation mit einem verbesserten Ultra-Wideband-Chip, der die Präzisionssuche deutlich aufwerten würde.

Alle im Code gefundenen AirTag-Funktionen sind laut Macworld für iOS 26 vorgesehen, weshalb eine Ankündigung in der ersten Jahreshälfte 2026 wahrscheinlich ist. Intern tragen die Features übrigens die Bezeichnung 2025AirTag. Das deutet stark darauf hin, dass der neue Tracker ursprünglich für 2025 geplant war und Apple den Release verschoben hat.