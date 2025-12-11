Seit Längerem wird darüber spekuliert, dass Apple an einem neuen Studio Display arbeitet. Sollte der Hersteller tatsächlich an einem Nachfolgemodell arbeiten, wäre es unserer Einschätzung nach sinnvoll, dieses gemeinsam mit einem neuen Mac Studio, Mac mini oder Mac Pro zu veröffentlichen. Für das kommende Jahr sind zumindest ein neuer Mac Studio sowie ein neuer Mac mini vorgesehen – die Zeit für ein neues Apple Studio Display könnte also bald gekommen sein.

Neues Apple Studio Display soll drei große Verbesserungen erhalten

Macworld konnte den Code einer internen Vorabversion von iOS 26 einsehen und ist dabei auf ein neues Display mit der Bezeichnung J527 gestoßen. Dieser Codename wurde zuletzt von Mark Gurman (Bloomberg) mit dem Studio Display 2 in Verbindung gebracht.

Aus dem Code gehen drei wesentliche Verbesserungen hervor:

ProMotion mit 120 Hz Bildwiederholrate

Ein großer Fortschritt wäre die Einführung der ProMotion-Technologie mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Das aktuelle Studio Display ist auf 60 Hz limitiert. Eine höhere Frequenz sorgt für deutlich flüssigere Animationen, geschmeidigeres Scrollen und Vorteile bei kreativen Workflows.

HDR-Unterstützung

Der Code bestätigt außerdem, dass das kommende Studio Display sowohl SDR als auch HDR unterstützen wird. Das aktuelle Modell ist ausschließlich SDR-fähig. Dies deutet darauf hin, dass Apple das LCD-Panel durch eine modernere Technologie – etwa Mini-LED – ersetzen könnte, um höhere Helligkeitswerte zu erreichen.

Zum Vergleich: Das LCD-Panel der ersten Studio-Display-Generation schafft bis zu 600 Nits ohne HDR. Das Mini-LED-Display des MacBook Pro erreicht dagegen eine dauerhafte Helligkeit von 1.000 Nits und bis zu 1.600 Nits für HDR-Inhalte.

A19-Chip

Das neue Studio Display soll Berichten zufolge mit dem A19-Chip ausgestattet sein. Im aktuellen Modell arbeitet noch der A13-Chip. Der neuere Chip könnte unter anderem die HDR-Verarbeitung und weitere Bildoptimierungen deutlich effizienter unterstützen.