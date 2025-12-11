Update 11.12.2025: Vodafone hat nun bestätigt, dass die Preisanpassung am 16.12.2025 vollzogen wird. (/Update Ende)

Update 18:44 Uhr: Vodafone hat uns vor wenigen Augenblicken darüber informiert, dass die Preisanpassung – aus welchen Gründen auch immer – zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet und nicht am 10. Dezember vollzogen wird. (/Update Ende)

Vodafone informiert am heutigen Tag seine Partner darüber, dass die GigaMobil-Tarife zum 10. Dezember eine Preiserhöhung erfahren. Allerdings gilt die Preiserhöhung nur in Verbindung mit der Smartphone-Finanzierung. Die SIM-only Tarife bleiben unverändert. Konkret werden die Tarife bei der Smarphone-Finanzierung 2 Euro pro Monat teurer. Bis einschließlich 28.01.2026 erhalten Kunden allerdings 25 Prozent Rabatt auf die Grundgebühr (30 Prozent bei den Young-Tarifen) und mehr Datenvolumen im GigaMobil S und GigaMobil M.

Vodafone: GigaMobil-Tarife werden ab dem 10. Dezember teurer

Ab dem 10.12.2025 gelten folgende Preise für GigaMobil-Tarife mit Smartphone

GigaMobil XS (7GB): 31,99 Euro (23,99 Euro mit 25% Aktions-Rabatt)

GigaMobil S (30GB statt 25GB): 41,99 Euro (31,49 Euro mit 25% Aktions-Rabatt)

GigaMobil M (100GB statt 50GB): 51,99 Euro (38,99 Euro mit 25% Aktions-Rabatt)

GigaMobil L (280GB): 61,99 Euro (46,49 Euro mit 25% Aktions-Rabatt)

GigaMobil XS (Unlimited): 81,99 Euro (61,49 Euro mit 25% Aktions-Rabatt)

Ab dem 10.12.2025 gelten folgende Preise für GigaMobil Young-Tarife mit Smartphone

GigaMobil Young XS (14GB): 21,99 Euro (15,39 Euro mit 30% Aktions-Rabatt)

GigaMobil Young S (100GB statt 50GB): 31,99 Euro (22,39 Euro mit 30% Aktions-Rabatt)

GigaMobil Young S (100GB statt 50GB): 31,99 Euro (22,39 Euro mit 30% Aktions-Rabatt)

GigaMobil Young M (200GB statt 100GB): 41,99 Euro (29,39 Euro mit 30% Aktions-Rabatt)

GigaMobil Young L (280GB): 51,99 Euro (36,39 Euro mit 30% Aktions-Rabatt)

GigaMobil Young XS (Unlimited): 71,99 Euro (50,39 Euro mit 30% Aktions-Rabatt)

Vodafone trennt somit zukünftig preislich zwischen den SIM-only Tarifen und den Smartphone-Tarifen. Im Rahmen der Rabatt-Aktion gibt es noch bis zum 28.01.2026 25 Prozent bzw. 30 Prozent Rabatt und zusätzlich mehr Datenvolumen den den S- und M-Tarifen.

