WhatsApp hält kurz vor Weihnachten noch verschieden Verbesserungen für seine Nutzer bereit. Zu den Neuerungen zählen Nachrichten bei verpassten Anrufen, lustige Sticker für Status, verbesserte Bildgenerierung mit Meta AI und mehr. So könnt ihr zu den Feiertagen noch besser mit Freunden, Bekannten und der Familie in Kontakt bleiben.

Neue WhatsApp-Funktionen

Anrufe

WhatsApp hat verschiedene neue Funktionen eingeführt. Falls ihr zukünftig jemanden per WhatsApp-Anruf nicht erreicht, könnt ihr jetzt je nach Anruftyp mit nur einem Tippen eine Sprachnachricht oder eine Videonotiz aufnehmen, die euer Kontakt später anhören oder ansehen kann.

Mit Sprachchats könnt ihr jetzt schnell zwischen Nachrichten und persönlichen Gesprächen wechseln, ohne die ganze Gruppe anzuklingeln. Ihr könnt während eines Sprachchats reagieren und damit schnell einen Gruß einwerfen, ohne die Unterhaltung zu unterbrechen.

Die nächste Neuerung betrifft Gruppenanrufe. Ab sofort wird in Videoanrufen der aktuelle Sprecher automatisch priorisiert, damit ihr das Gespräch leichter verfolgen könnt.

Chats

Auch bei den Chats gibt es die ein oder andere Verbesserung. Zunächst einmal nimmt künstliche Intelligenz eine größere Rolle ein. Meta AI bietet neue Modelle zur Bildgenerierung von Midjourney und Flux auf WhatsApp. Davon profitiert ihr zum Beispiel bei der Erstellung von Weihnachtsgrüßen, die ihr dann in euren Chats oder in eurem Status teilen könnt.

Zudem könnt ihr jetzt mittels Meta AI jedes beliebige Foto in ein kurzes Video verwandeln, um eure Chats oder euren Status noch unterhaltsamer und festlicher zu gestalten.

WhatsApp setzt neuerdings auf eine kompaktere Link-Vorschau. Lange URL-Links wurden angepasst, damit sie den Lesefluss der Chats nicht mehr stören.

Aktuelles

Weiter geht es mit dem Aktuelles-Tab. Ihr könnt jetzt Songtexte, Fragen, auf die andere antworten können, und interaktive Sticker hinzufügen, mit denen Benutzer interagieren können.

Last but not least wurden „Fragen in Kanälen“ eingeführt, damit Admins besser mit ihrer Zielgruppe interagieren und Antworten in Echtzeit erhalten können.