Mit großen Schritten bewegen wir uns auf das Weihnachtsfest zu. Noch bleibt ausreichend Zeit, das ein oder andere Geschenk zu besorgen. Nichtsdestotrotz sollte man den Kalender im Auge behalten. Wir haben ein paar Technik-Highlights und Geschenkideen von Anker, eufy und soundcore für die Weihnachtszeit für euch zusammengestellt. Hier findet ihr das gesamte Anker Sortiment.

Anker, eufy & soundcore: Technik-Highlights und Geschenkideen für die Weihnachtszeit

Für alle, die Technik lieben oder ihren Liebsten eine innovative Überraschung bereiten möchten, hat Anker Innovations auch in diesem Jahr wieder eine vielfältige Auswahl zusammengestellt. Ab sofort und zeitlich befristet bis zum 21. Dezember könnt ihr von satten Rabatten profitieren. Wir haben euch ein paar Highlights zusammengestellt.

Angebot Anker Laptop Powerbank, 25000mAh 165W USB-C, 3X 100W USB-C Ports für Multi-Geräte-Ladeleistung,... 25.000mAh für langfristige Power: Mit der umfangreichen Kapazität von 25.000mAh kannst du deine...

Zwei integrierte Kabel für die Nutzung unterwegs: Ausgestattet mit zwei USB-C Kabeln – eines...