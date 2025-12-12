Anker, eufy & soundcore: Technik-Highlights und Geschenkideen für die Weihnachtszeit

| 12:33 Uhr | 0 Kommentare

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf das Weihnachtsfest zu. Noch bleibt ausreichend Zeit, das ein oder andere Geschenk zu besorgen. Nichtsdestotrotz sollte man den Kalender im Auge behalten. Wir haben ein paar Technik-Highlights und Geschenkideen von Anker, eufy und soundcore für die Weihnachtszeit für euch zusammengestellt. Hier findet ihr das gesamte Anker Sortiment.

Anker, eufy & soundcore: Technik-Highlights und Geschenkideen für die Weihnachtszeit

Für alle, die Technik lieben oder ihren Liebsten eine innovative Überraschung bereiten möchten, hat Anker Innovations auch in diesem Jahr wieder eine vielfältige Auswahl zusammengestellt. Ab sofort und zeitlich befristet bis zum 21. Dezember könnt ihr von satten Rabatten profitieren. Wir haben euch ein paar Highlights zusammengestellt.

Angebot
Anker Laptop Powerbank, 25000mAh 165W USB-C, 3X 100W USB-C Ports für Multi-Geräte-Ladeleistung,...
Anker Laptop Powerbank, 25000mAh 165W USB-C, 3X 100W USB-C Ports für Multi-Geräte-Ladeleistung,...
  • 25.000mAh für langfristige Power: Mit der umfangreichen Kapazität von 25.000mAh kannst du deine...
  • Zwei integrierte Kabel für die Nutzung unterwegs: Ausgestattet mit zwei USB-C Kabeln – eines...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker MagGo 3-in-1 Ladestation, Qi2 zertifizierter 15W kabelloser Ladeständer, MagSafe kompatibel,...
Anker MagGo 3-in-1 Ladestation, Qi2 zertifizierter 15W kabelloser Ladeständer, MagSafe kompatibel,...
  • 15W LADEPOWER: Entdecke die Power von 15W Hochgeschwindigkeitsladeleistung, mit Qi2 Zertifizierung...
  • KOMPAKT & FALTBAR: Mit nur 195g Gewicht, passt diese Ladestation zusammengefaltet in jede Handtasche...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Kategorie: Apple

Tags:

0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert