Mit großen Schritten bewegen wir uns auf das Weihnachtsfest zu. Noch bleibt ausreichend Zeit, das ein oder andere Geschenk zu besorgen. Nichtsdestotrotz sollte man den Kalender im Auge behalten. Wir haben ein paar Technik-Highlights und Geschenkideen von Anker, eufy und soundcore für die Weihnachtszeit für euch zusammengestellt. Hier findet ihr das gesamte Anker Sortiment.
Anker, eufy & soundcore: Technik-Highlights und Geschenkideen für die Weihnachtszeit
Für alle, die Technik lieben oder ihren Liebsten eine innovative Überraschung bereiten möchten, hat Anker Innovations auch in diesem Jahr wieder eine vielfältige Auswahl zusammengestellt. Ab sofort und zeitlich befristet bis zum 21. Dezember könnt ihr von satten Rabatten profitieren. Wir haben euch ein paar Highlights zusammengestellt.
- Powerbank: Anker Powerbank (25K, 156W) für 74,99 Euro statt 99,99 Euro (-25 Prozent)
- Ladegerät: Anker Nano Ladegerät (70W, 3 Ports) für 29,99 Euro statt 49,99 Euro (-20 Prozent)
- Kabelloses Ladegerät: Anker MagGo Ladestation (Faltbar 3-in-1) für 70 Euro statt 109,99 Euro (-35 Prozent)
- Saugroboter: eufy Omni E25 für 599 Euro statt 899 Euro (-33 Prozent)
- Mähroboter: eufy E15 für 1.179 Euro statt 1.499 Euro (-20 Prozent)
- Sicherheit: eufy S3 Pro 4-Kamera-Set für 649 Euro statt 999 Euro (-35 Prozent)
- Mobile Beamer: Cosmos 4K SE für 859,99 Euro statt 1.499,99 Euro (-43 Prozent)
- Lautsprecher: soundcore Rave 3S für 249,99 Euro statt 349,99 Euro (-29 Prozent)
