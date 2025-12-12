Die Formel 1 Saison 2025 ist vorbei und hat am vergangenen Wochenende mit Lando Norris einen neuen Weltmeister gekürt. Falls euch das Rennfieber infiziert habt, so gibt es nun auf Apple TV einen Nachschlag. Ab sofort steht der Apple Original Film „F1 – Der Film“ auf der Video-Streaming-Plattform bereit.

Apple TV: „F1 – Der Film“ ist gestartet

Der ein oder andere Nutzer dürfte „F1 – Der Film“ bereits gesehen haben. Der Apple Original-Film startet am 27. Juni 2025 in den Kinos und hat an den Kinokassen mehr als 629 Millionen Dollar umgesetzt. F1 – Der Film“ ist nicht nur der umsatzstärkste Sportfilm aller Zeiten, sondern auch der umsatzstärkste Originalfilm des Jahres und der erfolgreichste Start eines Original-Realfilms in den USA in den letzten fünf Jahren. Zudem ist „F1 – Der Film“ Brad Pitts bisher umsatzstärkster Film.

Solltet ihr darauf gewartet haben, dass „F1 – Der Film“ auch auf Apple TV zur Verfügung steht, so haben wir gute Nachrichten. Apple TV Abonnenten können den Film ab sofort über die Video-Streaming-Plattform abrufen.

Um was geht es in dem Film? Sonny Hayes (Brad Pitt), der als „der Größte, der nie einer war“ bezeichnet wurde, war das vielversprechendste Phänomen der Formel 1 der 1990er Jahre, bis ein Unfall auf der Strecke beinahe seine Karriere beendete. Dreißig Jahre später ist er ein umherziehender Rennfahrer, als er von seinem ehemaligen Teamkollegen Ruben Cervantes (Javier Bardem) angesprochen wird, dem Besitzer eines kriselnden Formel 1-Teams, das kurz vor dem Zusammenbruch steht. Ruben überredet Sonny, in die Formel 1 zurückzukehren, um eine letzte Chance zu haben, das Team zu retten und der Beste der Welt zu werden. Er wird an der Seite von Joshua Pearce (Damson Idris) fahren, dem Top-Neuling des Teams, der sein eigenes Tempo vorgeben will. Doch während die Motoren aufheulen, holt Sonny seine Vergangenheit ein und er erkennt, dass in der Formel 1 der Teamkollege die schärfste Konkurrenz ist – und dass man den Weg zur Erlösung nicht alleine gehen kann.

Zur Einstimmung haben wir euch den Trailer eingebunden.