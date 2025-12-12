tvOS 26.2 und HomePod Software 26.2 sind da. Apple nutzt den heutigen Abend, um allerhand Updates auf den eigenen Servern bereitzustellen. Nachdem wir euch bereits auf iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS 26.2 und watchOS 26.2 aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit Aktualisierungen für Apple TV und den HomePod (mini) weiter.

Apple gibt tvOS 26.2 & HomePod Software 26.2 frei

Apple hat soeben die Beta-Phase zu tvOS 26.2 und HomePod Software 26.2 beendet und die finale Version für alle Nutzer freigegeben. Damit stehen frische Updates für Apples kleine schwarze Medienbox sowie die Apple Lautsprecher zur Verfügung. Die Installation erfolgt in gewohnter Manier über die Apple TV Benutzeroberfläche bzw. über die Home-App am iPhone, iPad oder Mac.

Exemplarisch blicken wir auf die Release-Notes der HomePod Software 26.2