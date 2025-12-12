Der Markt für faltbare Smartphones steht vor einem gewaltigen Wachstumsschub. Laut dem aktuellen „Foldable-Rollable Display Shipment Tracker“ von Counterpoint Research sollen die Lieferungen von Foldable-Panels 2026 um satte 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen. Der Hauptgrund für die optimistische Prognose kommt aus Cupertino.

Apple als Wachstumsmotor

„Apple ist der entscheidende Treiber, da das Unternehmen beginnt, Panels für sein erstes faltbares iPhone zu beschaffen“, erklärt Guillaume Chansin von Counterpoint. Die Analysten erwarten, dass Apples Einstieg den gesamten Markt neu beleben und für massives Wachstum bei den Panel-Lieferungen sorgen wird.

Das iPhone Fold soll über ein äußeres Display verfügen und sich wie ein Buch aufklappen, um einen größeren Bildschirm im iPad-mini-Format freizugeben. Mit Apples Markteintritt dürfte sich das Buchformat als dominierendes Design etablieren, heißt es weiter in dem Bericht. Multi-Fold-Geräte wie Samsungs Galaxy Z TriFold sollen dagegen nur einen einstelligen Marktanteil erreichen.

Samsung Display profitiert von dem erwarteten Aufschwung am stärksten und könnte seinen Marktanteil auf über 50 Prozent ausbauen. Der koreanische Hersteller soll auch die Panels für Apples erstes faltbares iPhone liefern.

Produktivität schlägt Kompaktheit

Die Vorlieben der Käufer verschieben sich offenbar in Richtung größerer Displays, die eine Tablet-ähnliche Produktivität ermöglichen. Kompakte Lösungen haben dabei das Nachsehen. So hat das Samsung Galaxy Z Fold in der zweiten Jahreshälfte 2025 erstmals das traditionelle Klappformat des Galaxy Z Flip übertroffen.

Allgemein rechnet Counterpoint mit einem Wachstum der Foldable-Lieferungen von 14 Prozent in diesem Jahr und 38 Prozent im kommenden Jahr. Apples faltbares iPhone wird voraussichtlich Mitte September 2026 erscheinen.