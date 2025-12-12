Nachdem Apple TV erst im vergangenen Monat die zweite Staffel zur Thriller-Serie „Hijack“ mit Idris Elba angekündigt hat, steht nun, wenige Tage später, bereits der offizieller Trailer zur Ansicht bereit.

Apple TV veröffentlicht Trailer zu „Hijack – Staffel 2“

Apple TV hat den Trailer zur mit Spannung erwarteten zweiten Staffel von „Hijack“ veröffentlicht. In der Hauptrolle ist SAG-Award-Gewinner und Emmy-Nominierter Idris Elba („Luther“) zu sehen, der auch als Executive Producer fungiert. Die achtteilige zweite Staffel, kreiert von George Kay („Lupin“, „Criminal“) und Jim Field Smith („Criminal“, „Litvinenko“), startet am Mittwoch, den 14. Januar 2026, auf Apple TV. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 04. März 2025 neue Episoden.

In der zweiten Staffel von „Hijack“ werden eine Berliner U-Bahn und ihre Fahrgäste als Geiseln genommen, während die Behörden über der Erde fieberhaft versuchen, Hunderte von Menschenleben zu retten. Sam Nelson (Elba) befindet sich im Zentrum der Krise an Bord, wo eine falsche Entscheidung katastrophale Folgen haben könnte.

Idris Elba ist übrigens nicht der einzige namhafte Schauspieler, der in der Fortsetzung zu sehen ist. Neben Elba sind Christine Adams, Max Beesley und Archie Panjabi, sowie Christian Näthe (“Ballon,” “Soloalbum”, “Schule”), Clare-Hope Ashitey (“Seven Seconds”, “Top Boy”, “Doctor Foster”), Lisa Vicari (“Django”, “Dark”), Toby Jones (“Mr Bates vs The Post Office”, “Detectorists”, “Empire of Light”), Karima McAdams (“Dune: Prophecy”, “Deep State”, “Soulmates”) und Christiane Paul (“Counterpart”, “FBI: International”, “Parlement”) zu sehen.

Deutscher Trailer

Englischer Trailer