Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 26.2 und iPadOS 26.2 veröffentlicht. Nachdem in der vergangenen Woche der Release Candidate freigegeben wurde, war es nur eine Frage der Zeit, bis iPhone und iPad ihr X.2 Update erhalten.

Mitte September hatte Apple mit iOS 26 und iPadOS 26 ein großes Update für das iPhone und iPad veröffentlicht. Seitdem erschienen bereits erste Updates, um neue Funktionen zu implementieren, Fehler zu beseitigen und die Leistung des Systems zu optimieren.

Ab sofort steht mit iOS 26.2 und iPadOS 26.2 ein weiteres größeres Update bereit. Während der Beta-Phase zeichnete sich bereits ab, welche Neuerungen die X.2 Updates mit sich bringen. iOS 26.2 bietet einen neuen Liquid-Glass-Schieberegler, mit dem ihr die Transparenz der Uhrzeit auf dem Sperrbildschirm anpassen könnt, der Schlafindex wurde leicht angepasst, AirPods Live Übersetzung kommt in die EU und es gibt Optimierungen für Passwörter, Erinnerungen, Freeform, Podcasts, AirDrop, Wetter und mehr.

iOS 26.2 und iPadOS 26.2 lassen sich in gewohnter Manier direkt an den Geräten über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate installieren. Die vollständigen Release-Notes lesen sich wie folgt: