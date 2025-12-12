macOS 26.2 ist da. Apple nutzt den heutigen Abend, um verschiedene Updates bereitzustellen. Nachdem wir euch bereits auf iOS 26.2, iPadOS 26.2 und watchOS 26.2 aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit macOS 26.2 und einem frischen Update für den Mac weiter.

Apple veröffentlicht macOS 26.2

Ab sofort könnt ihr macO 26.2 herunterladen und installieren. Dies erfolgt direkt am Mac unter Systemeinstellungen -> Allgemein -> Software. Während der Beta-Phase haben sich bereits verschiedene Neuerungen gezeigt, die das Update mit sich bringt.

macOS Tahoe 26.2 enthält unter anderem ein „Ringlicht“ (Edge Light), Edge Light fügt einen sanften Lichtrahmen um den Bildschirmrand eures Macs hinzu, um euer Gesicht in dunklen Räumen auszuleuchten. Edge Light ahmt dabei den Effekt eines echten Ringlichts nach.

Dank der Neural Engine wird Edge Light optimal um euer Gesicht im Videobild positioniert. Die Lichtfarbe lässt sich von warm bis kühl anpassen, und die Intensität variiert je nach Umgebungslicht. Edge Light ist in Videokonferenz-Apps wie FaceTime und Webex neben anderen Optionen wie Hintergründen, Porträtmodus und Sprachisolierung verfügbar.

Zu den weiteren Verbesserungen gehören Optimierungen für die Erinnerungen-App, Nachrichten-App und die Podcast-App. Die offiziellen Release-Notes lesen sich wie folgt:

Die Release-Notes folgen in Kürze.