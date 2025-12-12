Die Musikerkennungsplattform Shazam erweitert ihren Funktionsumfang und zeigt nun die beliebtesten Momente eines Songs an. Dadurch wird sichtbar, welche Segmente eines Liedes bei den Hörern besonders gut ankommen.

Shazam zeigt jetzt die beliebtesten Momente eines Songs

Shazam hat angekündigt, eine neue Funktion namens „Beliebte Segmente“ einzuführen, die genau aufzeigt, welcher Teil eines Songs bei den Nutzern am beliebtesten ist. Die Funktion ist zunächst über die Shazam-Webseite auf dem Desktop sowie auf mobilen Browsern verfügbar. Aus der Ankündigung geht nicht hervor, ob sie künftig auch in der Shazam-App für iPhone und iPad integriert wird.

Wie funktioniert das Ganze?

Die Funktion „Beliebte Segmente“ hebt die Schlüsselmomente eines Songs hervor, die in der vergangenen Woche besonders viele Shazam-Aktivitäten ausgelöst haben. Diese interaktive Darstellung ist für die Top-Tracks der Shazam-Charts verfügbar und basiert auf dem Shazam-Tag-Volumen. Nutzer können mit dem Mauszeiger über das Diagramm fahren, um genaue Zeitmarken und die entsprechenden Songsegmente einzusehen.

Laut Shazam sollen die beliebten Segmente sowohl Hörern als auch Künstlern hilfreiche Einblicke in die Faktoren geben, die Songs so wirkungsvoll machen.

Shazam dürfte den meisten Nutzern ein Begriff sein. Die beliebte Musikerkennungsplattform wurde 2018 von Apple übernommen. Seitdem hat Apple Shazam enger in seine Produkte integriert und stetig weiterentwickelt. Shazam ist nicht nur als Webdienst und App verfügbar, sondern bietet auch eine Musikerkennungsfunktion im Kontrollzentrum von iPhone, iPad und Mac. Zudem lässt sich Shazam per Siri-Sprachbefehl nutzen.