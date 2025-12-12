Apple hat soeben watchOS 26.2 veröffentlicht. Nachdem wir euch bereits auf iOS 26.2 und iPadOS 26.2 hingewiesen haben, geht es nun mit einem frischen Update für die Apple Watch weiter.

Apple gibt watchOS 26.2 frei

Mit watchOS 26.2 stellt Apple am heutigen Abend das zweite größere watchOS 26-Update zur Verfügung. Während der Beta-Phase haben wir bereits erfahren, welche Neuheiten das Update mit sich bringt.

Erwartet mit dem X.2 Update keine bahnbrechenden Neuerungen. Vielmehr hat Apple das System punktuell verbessert, Fehler beseitigt, kleinere neue Funktionen implementiert und die Leistung optimiert. Unter anderem bietet watchOS 26.2 einen optimierten Schlafindex und eine neue Art und Weise, wie WLAN-Netzwerke zwischen dem iPhone und der Apple Watch geteilt werden.

Die Release-Notes lesen sich wie folgt

(Folgt in Kürze…)

So installiert ihr das Update