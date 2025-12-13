Apple hat den späten gestrigen Abend genutzt, um allerhand Updates auf den eigenen Servern zu platzieren. So könnt ihr ab sofort iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS 26.2, watchOS 26.2 und Co. herunterladen. Einen kleinen Nachtrag haben wir allerdings noch für euch. Ab sofort stehen auch iOS 18.7.3, iPadOS 18.7.3, macOS 15.7.3 und macOS 14.8.3 zum Download bereit.

iOS 18.7.3, iPadOS 18.7.3, macOS 15.7.3 und macOS 14.8.3 sind da

Apple Nutzer, die aus welchen Gründen auch immer, nicht auf die neuesten Softwareversionen aktualisieren können, haben trotzdem ab sofort die Möglichkeit, ihre System zu aktualisieren. Auf den Apple Servern warten die Updates iOS 18.7.3, iPadOS 18.7.3, macOS 15.7.3 und macOS 14.8.3 auf euch.

Neue Funktionen solltet ihr allerdings nicht erwarten. Mit diesen Updates kümmert sich Apple in erster Linie um Bugfixes und Leistungsverbesserungen. iOS 18.7.3 und iPadOS 18.7.3 stehen für iPhone XS und neuer, iPad Pro (13″), iPad Pro (12,9″, 3. Generation und neuer), iPad Pro (11″, 1. Generation und neuer), iPad Air (3. Generation und neuer), iPad (7. Generation und neuer) und iPad mini (5. Generation und neuer) zur Verfügung.