Auch wenn Apple kürzlich erst die finale Version von iOS 26.2 veröffentlicht hat und in Kürze die erste Beta zu iOS 26.3 erwartet wird, gehen die internen Planungen deutlich weiter. Nun erhalten wir einen Ausblick, an welchen Features das Unternehmen für iOS 26.4, iOS 27 und iOS 28 arbeitet.

Diese Funktionen plant Apple für iOS 26.4, iOS 27 und iOS 28

Macworld konnte einen internen Build einer iOS 26 Version einsehen und im Programmcode verschiedene Referenzen auf zukünftige iOS-Funktionen entdeckt, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Wie immer gilt natürlich, dass sich die Pläne von Apple ändern können. Es gibt keine Garantie dafür, dass eine oder alle dieser Funktionen am Ende in einer finalen Version landen. Nichtsdestotrotz erhalten wir einen Einblick, an welchen Features das Unternehmen arbeitet.

Diese Neuerungen plant Apple für iOS 26.4

Eine überarbeitete, personalisierte Version von Siri, unterstützt von Apple Intelligence.

Eine neu gestaltete Health-App mit neuem Kategorienlayout und vereinfachter Datenerfassung. Gerüchten zufolge wird es auch einen Apple Health+-Abonnementdienst mit einem KI-gestützten Gesundheits- und Fitnessassistenten geben.

Wenn ihr Kreditkarteninformationen in Apples Passwörter-App gespeichert haben, könnt ihr diese Daten in Apps von Drittanbietern automatisch ausfüllen lassen.

Die Möglichkeit, Ordner in der Freeform-App zu erstellen.

Apple arbeitet offenbar an einem neuen „Sport-Abo“ für die Apple TV App, der Bericht enthielt jedoch keine weiteren Details dazu.

Es gibt Hinweise auf ein neues Validierungssystem, das die Integrität des Geräts vor der Anmeldung bei Apple-ID und iCloud überprüft.

Neue Funktionen für AirPods, darunter die präzise Standortbestimmung im Freien in der „Wo ist?“-App.

Folgende Funktionen sind angeblich für iOS 27 geplant

Verbesserungen der Fotosammlungen in der Fotos-App.

Verbesserungen beim Koppeln von AirPods.

Aus dem Bericht geht sogar eine mögliche Funktion für iOS 28

Neue Messwerte für die Schlafüberwachung der Apple Watch.

Weiter heißt es, dass die Apple Health App mit macOS 28 auch den Sprung auf die den Mac schaffen wird.

Auf Basis der internen iOS 26 Build kamen in den letzten Tagen bereits Informationen zum Apple HomePad, zum Studio Display 2, AirTags 2 und mehr ans Tageslicht.