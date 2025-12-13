Apple hat am gestiegen Abend iOS 26.2, iPadOS 26.2 und Co. für alle Nutzer veröffentlicht. Auch wenn ihr der Auffassung seid, dass ihr die neuen Funktionen nicht benötigt, können wir euch nur ermutigen, die Updates einzuspielen. Apple stopft mit den iPhone- und iPad-Updates mehr als 20 Sicherheitslücken.

Apple schließt mit iOS 26.2 & iPadOS 26.2 mehrere Sicherheitslücken

Mit iOS 26.2 und iPadOS 26.2 bringt Apple verschiedene neue Funktionen auf die Geräte. Highlight ist sicherlich Live Übersetzung mit den AirPods. Diese Funktion erreicht endlich die EU und auch deutsche Anwender haben ab sofort die Möglichkeit, sich mit anderen Menschen in einer „fremden“ Sprache zu unterhalten und die AirPods übersetzen das Gespräch in Echtzeit in Deutsch. Darüberhinaus gibt es Verbesserungen für Apple Music, Apple Podcasts, die Spiele-App, Erinnerungen und mehr.

Darüberhinaus schließt Apple mit den X.2 Updates über 20 Sicherheitskücken in unterschiedlichen Bereichen, darunter App Store, FaceTime, Kernel, Messages, Photos, Screen Time, WebKit und mehr.

Von daher können wir euch nur dringend empfehlen, die Updates auf eurem iPhone und iPad zu installieren. An dieser Stelle sei erwähnt, dass nicht nur iOS 26.2 und iPad 26.2 verschiedene Sicherheitslücken schließen, auch macOS 26.2, watchOS 26.2 etc. stopfen allerhand Sicherheitslücken.