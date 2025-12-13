Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die finale Version von iOS 26.2 veröffentlicht und gleichzeitig Live Übersetzung mit AirPods in der EU zur Verfügung gestellt. Damit haben auch deutsche Apple Nutzer ab sofort Zugriff auf die Funktion.

Live Übersetzung mit AirPods ab sofort in der EU verfügbar

Live Übersetzung mit AirPods steht grundsätzlich schon seit ein paar Monaten zur Verfügung, allerdings nicht für Nutzer in der EU. Grund hierfür waren Anforderungen des Digital Markets Act. Anfang November hatte Apple bestätigt, dass das Ungenauen die Funktion im Laufe des Dezembers auch in der EU einführen wird. Ab sofort steht die Funktion zur Verfügung. Live Übersetzung mit AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 und AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) ermöglicht eine persönliche Kommunikation in ausgewählten Sprachen: Chinesisch (Mandarin, Vereinfacht), Chinesisch (Mandarin, Traditionell), Deutsch (Deutschland), Englisch (Großbritannien, USA), Französisch (Frankreich), Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch (Brasilien) und Spanisch (Spanien). An dieser Stelle sei erwähnt, dass Appl Live Übersetzung in iOS 26.2 als Betaversion deklariert.

Bei Live Übersetzung mit AirPods handelt es ich um ein komfortables, freihändig zu nutzende Erlebnis, welches durch Apple Intelligence und fortschrittliches Computational Audio ermöglicht wird. Es macht es ganz einfach, in Verbindung zu bleiben – sei es auf Reisen, bei der Zusammenarbeit in Beruf oder der Schule oder im Austausch mit den Menschen, die einem am wichtigsten sind.

Wenn beide Gesprächspartner AirPods tragen und die Funktion auf ihrem iPhone aktiviert ist, bietet Live Übersetzung ein intuitives Erlebnis. Die Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) reduziert dabei gezielt die Lautstärke des Gegenübers, sodass es leichter fällt, sich auf die Übersetzung zu konzentrieren und gleichzeitig den natürlichen Gesprächsfluss aufrecht zu erhalten. Für Unterhaltungen mit Personen, die keine AirPods verwenden, kann einfach eine Live-Transkription in der Sprache des Gegenübers auf dem iPhone angezeigt werden.

Hinweis: Für persönliche Gespräche mit Live Übersetzung und kompatiblen AirPods zunächst das Gerät auf die neueste Softwareversion aktualisieren, im Anschluss Apple Intelligence aktivieren und dann die verschiedenen Sprachpakete für die Übersetzung herunterladen. Diese können anschließend auch offline genutzt werden.