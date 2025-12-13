Apple hat einen neuen Werbespot für die Powerbeats Pro 2 veröffentlicht. In dem Clip ist IShowSpeed zu sehen, der die Kunst des Kung Fu erlernen möchte. In dem Video dreht sich somit alles um Kung Fu, Speed sowie Stabilität und natürlich die neuen Powerbeats Pro 2.

Apple bewirbt die neuen Powerbeats Pro 2 mit Kung Fu

Apple hat sich mit dem YouTuber und Streamer Darren Watkins Jr., besser bekannt als IShowSpeed, zusammengetan, um die neuen Powerbeats Pro 2 zu bewerben. In dem knapp 5-minütigen Film ist zu sehen, wie IShowSpeed um die Welt reist, um die Kunst des Kung Fu zu erlernen und zu erfahren, warum „ohne Stabilität Geschwindigkeit nichts ist“.

In dem Video, das eine Hommage an klassische Martial-Arts-Filme darstellt, wird IShowSpeed ​​von einem Zuschauer namens „ZenAF8“ getrollt, der ihm beim Training an einer BOB-Puppe mit Beats-Kopfhörern zuschaut. Das führt ihn auf eine Reise, auf der ihm ein Kung-Fu-Meister ein Paar Powerbeats Pro 2 schenkt und ihn eine klassische Trainingssequenz durchlaufen lässt. Er erkennt, dass die Powerbeats Pro 2 stabil genug sind, um ihm schließlich zu ermöglichen, den Kung-Fu-Meister auf seine eigene Art zu besiegen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Apple hatte die Powerbeats Pro 2 im Frühjahr dieses Jahres angekündigt. Neben einem neuen Design setzt Apple bei den Kopfhörern auf signifikante Verbesserungen bei Klang, Akkulaufzeit und Anrufqualität. Darüber hinaus bieten Powerbeats Pro 2 jetzt auch Aktives Noise Cancelling (ANC), Transparenzmodus, Adaptiven EQ und lassen sich kabellos laden. Highlight ist sicherlich integrierte Herzfrequenzmessung.

Der Listenpreis der Powerbeats Pro 2 beträgt 299,95 Euro. Bei Amazon sind die Kopfhörer in vier färben aktuell für 219 Euro erhältlich.