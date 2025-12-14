Rund um die Black Friday Woche hatte Amazon für sehr kurze Zeit eine „Apple Geschenkkarte“-Aktion aufgelegt. Allerdings war diese schneller vorbei, als es dem ein oder anderen Nutzer recht war. Ab sofort gibt es erneut die Aktion und ihr könnt euch beim Kauf einer Apple Geschenkkarte 10 Euro Amazon Guthaben sichern.

Apple Geschenkkarte kaufen + 10 Euro Amazon Guthaben geschenkt bekommen

Falls ihr kurz vor Weihnachten noch das passende Weihnachtsgeschenk sucht oder euch selbst beschenken möchtet, so zieht die aktuelle „Apple Geschenkkarten“-Aktion bei Amazon in Betracht.

Ihr erhaltet eine 10 Euro Amazon Gutschein geschenkt, wenn ihr Apple Guthaben kauft. Amazon spricht zwar von einem Apple Gutschein im Wert von 100 Euro oder mehr. Mathematisch gesehen macht es am meisten Sinn, wenn ihr euch genau die 100 Euro Apple Geschenkkarte sichert.

In den Teilnahmebedingungen heißt es unter anderem

Das Angebot ist befristet und gilt solange der Vorrat reicht. Um sich für das Aktionsguthaben zu qualifizieren, müssen Kunden mindestens 100 € oder mehr von ausgewählten Gutscheinen der Marke Apple in einer einmaligen Bestellung bei Amazon.de zwischen 11.12.2025 (05:00 Uhr) und 17.12.2025 (23:59 Uhr) kaufen. […] Der Aktionsgutschein kann nur bis zum 31.01.2026 (23:59 Uhr) auf Amazon.de eingelöst werden und wird automatisch auf den nächsten berechtigten Kauf auf Amazon.de im Rahmen des Bezahlvorgangs angewendet.

Die Aktion läuft nur wenige Tage. Es wäre schade, wenn die Aktion ausläuft und ihr nicht von dieser profitiert und euch die 10 Euro Amazon Aktionsguthaben durch die Lappen gehen. Das Apple Guthaben kann bei Apple unter anderem zum Kauf von Apps, Spielen und Services eingesetzt werden, ihr könnt aber auch Apple Produkte damit bezahlen.

>>> Apple Geschenkkarte kaufen + 10 Euro Amazon Guthaben kostenlos erhalten <<<