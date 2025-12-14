Apple baut seine Immobilienpräsenz im Silicon Valley weiter aus und hat zwei Bürogebäude in Cupertino für insgesamt 216 Millionen Dollar erworben. Die beiden Objekte befinden sich am Stevens Creek Boulevard, nur wenige Kilometer vom berühmten Apple Park entfernt.

Milliarden für neue Standorte

Der iPhone-Hersteller zeigt sich 2025 besonders kauffreudig. Wie SiliconValley.com berichtet, hat Apple allein in diesem Jahr mehr als eine Milliarde Dollar in Immobilien investiert. Im Juni kam zunächst ein Campus für 350 Millionen Dollar hinzu, wenige Tage später folgte ein Bürokomplex für 160 Millionen Dollar. Die jüngste Akquisition reiht sich nahtlos in diese Expansionsstrategie ein.

Laut Dokumenten beim Santa Clara County Recorder’s Office wurde der Deal am 11. Dezember abgeschlossen. Apple erwarb die Gebäude ohne Fremdfinanzierung. Die beiden Objekte am Stevens Creek Boulevard 19319 und 19339 bieten zusammen rund 24.700 Quadratmeter Bürofläche.

Silicon Valley bleibt Apples Heimatbasis

Kristina Raspe, Apples Vice President für Global Real Estate and Facilities, betonte die strategische Bedeutung der Investition. Das Unternehmen sei stolz darauf, weiterhin in erstklassige Einrichtungen zu investieren, die Innovation und Zusammenarbeit fördern sollen. Das Santa Clara Valley sei seit fast einem halben Jahrhundert Apples Heimat, woran sich auch in Zukunft nichts ändern soll. Weitere Zukäufe in den kommenden Jahren würden daher nicht überraschen.