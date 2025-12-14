Apple TV hat ein kurzes YouTube-Video veröffentlicht, mit dem der Video-Streaming-Dienst einen kleinen Ausblick gibt, welche Neuerungen Anfang 2026 erscheinen.

Apple TV gibt Ausblick auf Neuheiten Anfang 2026

Mit dem Video „What’s Coming in Early 2026“ gibt Apple TV einen kleinen Ausblick auf die Neuheiten, die Anfang 2026 auf der Video-Streaming-Plattform warten. Thematisiert werden Hijack Staffel 2, Eternity, The Last Thing He Told Me Staffel 2, Shrinking Staffel 3 und Monarch Staffel 2.

Darüberhinaus hat Apple TV bereits weitere Originals in Aussicht gestellt, die ebenfalls Anfang 2026 starten. Dazu zählen Teheran – Staffel 3, Drops of God – Staffel 2, Yo Gabba GabbaLand! – Staffel 2, Your Friends & Neighbors – Staffel 2 und Margo´s God Money Troubles.

Zudem hat Apple TV bereits bestätigt, dass Ted Lasso Staffel 4 im kommenden Jahr anlaufen wird.