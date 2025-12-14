Die offizielle Bestätigung steht noch aus, allerdings weiß Deadline vorab zu berichten, dass Apple TV die Rechte an einer Verfilmung des Bestsellers „The Teacher“ aus dem Jahr 2024 erworben hat.

Apple TV sichert sich die Rechte an „The Teacher“

Deadline berichtet, dass Spenser Cohen und Anna Halberg nach einem hart umkämpften Bieterverfahren die Rechte an einer Verfilmung von „The Teacher“, dem Bestseller der angesagten Genre-Autorin Freida McFadden, an Apple Original Films verkauft haben.

Apple selbst hat sich bisher noch nicht zur Materie geäußert, allerdings weiß der Branchendienst zu berichten, dass Spenser Cohen und Anna Halberg den Roman selbst adaptieren werden. Brian Kavanaugh-Jones wird für Range produzieren, während Cohen, Halberg und McFadden als Executive Producer fungieren. Apple Studios übernimmt die Produktion.

Der im Februar 2024 erschienene Psychothriller The Teacher erzählt die Geschichte der Mathematiklehrerin Eve, die misstrauisch gegenüber ihrer manipulativen Schülerin Addie wird. Addie war in der Vergangenheit in einen Skandal mit einem ehemaligen Lehrer verwickelt. Die Handlung spitzt sich zu, als Eves Ehemann Nate, ebenfalls Lehrer, eine Beziehung zu Addie aufbaut. Dies führt zu einer Reihe von Wendungen und Geheimnissen, die eine düstere und vielschichtige Rachegeschichte enthüllen.

Cohen und Halberg sind vor allem für das Drehbuch und die Regie des Screen-Gems-Horrorfilms „Tarot“ bekannt, der letztes Jahr in die Kinos kam und bei einem Budget von 8 Millionen Dollar knapp 50 Millionen Dollar einspielte. Zuvor waren sie für das Regie-Förderprogramm von Screen Gems ausgewählt worden, wo sie ihren Kurzfilm „Blink“ – der gleichzeitig als Machbarkeitsstudie diente – für das Studio schrieben, inszenierten und produzierten.